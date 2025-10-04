Hà Nội khởi công xây hầm chui tại nút giao Cổ Linh

Hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, dài khoảng 600 m (hầm kín dài 100 m), rộng hơn 27 m với 6 làn xe, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Sáng 4/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, tổng đầu tư gần 750 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Nút giao Cổ Linh, phường Long Biên nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Lộc

Điểm đầu hầm chui kết nối với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cách điểm giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 400 m; điểm cuối kết nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu, cách vị trí giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 1.000 m.

Dự án được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc giao thông, cùng với cầu Vĩnh Tuy và vành đai 2 sẽ tăng cường kết nối giao thông liên vùng giữa Thủ đô và các tỉnh phía đông và đông bắc.

Phối cảnh hầm qua nút giao Cổ Linh được xây dựng với 6 làn xe. Nguồn: Chủ đầu tư cung cấp

Vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy được đưa vào khai thác từ tháng 1/2023, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 hoàn thành từ tháng 9/2023. Do vậy, lưu lượng phương tiện tập trung về nút giao Cổ Linh rất lớn, ùn tắc thường xuyên, đặc biệt là giờ cao điểm.

Vì vậy Phó chủ tịch thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá việc đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, kết hợp xén hè, điều chỉnh dải phân cách để mở rộng làn đường, tổ chức lại giao thông là "hết sức cần thiết và cấp bách".

Hầm chui nút giao Cổ Linh là một trong ba dự án hầm được Hà Nội quyết định đầu tư năm 2025-2026 nhằm giải quyết ùn tắc tại một số nút giao. Hai dự án còn lại là hầm chui tại nút giao đường trục Tây Thăng Long - vành đai 3 và hầm tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - vành đai 3 sẽ khởi công năm 2026.

Phối cảnh hầm chui nút giao Cổ Linh khi hoàn thành. Nguồn: Chủ đầu tư cung cấp

Hiện Hà Nội đã có 4 hầm chui. Hầm Kim Liên - Xã Đàn kết nối đường Trần Khát Chân và Kim Liên khánh thành năm 2009. Năm 2016, hai hầm chui Trung Hòa (kết nối đường Trần Duy Hưng với đại Lộ Thăng Long) và hầm nút giao Thanh Xuân (giải quyết ùn tắc giữa đường Nguyễn Trãi với vành đai 3) khánh thành. Hầm thứ tư hoạt động từ tháng 10/2022 là Lê Văn Lương - vành đai 3.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954), thành phố có 8 công trình được khởi công. Ngoài hầm chui tại nút giao Cổ Linh còn có các dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên; cầu Trần Hưng Đạo; quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm; tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; cầu Thượng Cát; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2).

Hiện trạng nút giao Cổ Linh thường xuyên ùn tắc Hiện trạng nút giao hầm chui Cổ Linh, phường Long Biên. Video: Lộc Chung

Võ Hải