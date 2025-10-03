Hà Nội giao đất cho Hacinco xây nhà xã hội cho chiến sĩ công an

Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội được giao hơn 20.000 m2 đất trong khu đô thị Đại Kim làm nhà xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao đất đợt 3 cho Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) để thực hiện khu đô thị mới Đại Kim.

Khu đất có tổng diện tích 25.551 m2 thuộc phường Định Công. Trong đó, hơn 20.200 m2 (gồm hai ô đất CT4 và CT5) được dành xây nhà xã hội cao tầng cho cán bộ chiến sĩ công an. Gần 220 m2 của khu đất xây nhà ở thấp tầng, chủ đầu tư làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định giá đất cụ thể phần diện tích này.

Còn hơn 5.000 m2 đất được làm đường giao thông khu vực. Sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ bàn giao lại cho địa phương.

Khu đô thị mới Đại Kim được triển khai trên khu đất rộng 27 ha nằm mặt đường Nguyễn Xiển, giáp vành đai 3. Dự án gồm tổ hợp chung cư, biệt thự liền kề, nhà vườn...

Trước đó, vào tháng 7, thành phố duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đại Kim tỷ lệ 1/500 tại ô đất CT3. Khu này có diện tích hơn 29.000 m2 được tăng mật độ xây dựng từ 33% lên 40%, chiều cao công trình nâng lên tối đa 33 tầng, tăng 11-15 tầng so với trước.

Phối cảnh Khu đô thị mới Đại Kim. Ảnh: Hacinco

Là đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Hacinco có thế mạnh về xây lắp, đầu tư nhà ở và khu đô thị. Đơn vị được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án ở Hà Nội như B6A Nam Trung Yên, làng sinh viên Hancinco, khu nhà cho người thu nhập thấp B3, B4 Cầu Diễn...

Từ cuối 2024 đến nay, hàng loạt dự án nhà xã hội tại thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán loại nhà ở này dưới 20 triệu đồng một m2, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.

Mức cao nhất hiện nay thuộc về khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (tên thương mại Rice City Long Châu) với giá mở bán 29,4 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa có kinh phí bảo trì).

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, thủ đô được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Ngọc Diễm