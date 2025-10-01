Hà Nội mở bán nhà xã hội mới gần 30 triệu đồng một m2

Khu nhà ở xã hội tại Thượng Thanh cũ (nay là phường Bồ Đề) mở bán từ ngày 1/10 với giá gần 30 triệu đồng một m2, cao nhất tại thủ đô từ trước đến nay.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua đợt 1 khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (tên thương mại Rice City Long Châu). Chủ đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam.

Dự án nằm tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên cũ (nay là phường Bồ Đề). Tổng diện tích hơn 6 ha, gồm ba tòa nhà cao 22 tầng, cung cấp 1.951 căn hộ. Trong đó số căn để bán là 1.765 (diện tích 32-70 m2), còn lại cho thuê mua (32-77 m2).

Giá bán trung bình 29,4 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa có kinh phí bảo trì), tương đương giá tiền mỗi căn từ 940 triệu đến 2 tỷ đồng, tùy diện tích.

Còn mức thuê mua trung bình gần 347.000 đồng mỗi m2 (gồm VAT). Người dân sẽ phải trả tiền thuê 11-26,7 triệu đồng một tháng.

Vị trí dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu. Đồ họa: Anh Tú

So với giá dự kiến của chủ đầu tư công bố hồi tháng 6, giá bán chính thức Rice City Long Châu đã tăng thêm 2,4 triệu đồng mỗi m2 (khoảng 8,8%). Như vậy, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay với một dự án nhà ở xã hội mới tại Hà Nội.

Kỷ lục trước đó lần lượt thuộc về dự án của UDIC Hạ Đình, phường Định Công (25 triệu mỗi m2) và NHS Trung Văn ở Đại Mỗ (19,5 triệu đồng mỗi m2).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 1/10 đến 4/11. Chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán tòa CT1 từ 24/11, còn hai tòa CT2, CT3 từ ngày 26/1/2026. Dự án này dự kiến bàn giao căn hộ từ quý III/2027.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Từ cuối 2024 đến nay, liên tiếp dự án nhà xã hội tại thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng một m2, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.

Ngọc Diễm