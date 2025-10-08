Hà Nội còn 12 điểm ngập

Tính đến 6h30 sáng 8/10 hầu hết các tuyến đường trung tâm thành phố lưu thông bình thường, chỉ còn 12 điểm ngập gây khó khăn cho phương tiện nằm ở lưu vực sông Nhuệ.

Các điểm còn ngập gồm: Khu đô thị Resco, Ngã 3 Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ ( Quảng trường SVĐ Mỹ Đình), Dương Đình Nghệ- Nam Trung Yên (sau Keang Nam), Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Phan Văn Trường, Trần Bình, Đại lộ Thăng Long, Cầu Bươu – Yên Xá, Triều Khúc, Tố Hữu (Lương Thế Vinh-Trung Văn), Đường Quyết Thắng.

Công ty thoát nước đang vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối trên hệ thống (Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ) nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước. Từ chiều tối 7/10 đã mở đập Thanh Liệt để hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ.

Sáng 8/10 đường Võ Chí Công (tòa nhà UDIC) vẫn bị ngập. Ảnh: Xuân Anh

Theo Công ty thoát nước Hà Nội do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), từ sáng ngày 7/10 trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa diện rộng, cường độ lớn. Tổng lượng mưa đo được phổ biến 200–300mm, cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 562mm; Vĩnh Thanh 423mm; Hai Bà Trưng 381mm; Đại Mỗ 352mm; Từ Liêm 314 mm. Mưa lớn đã gây ra hàng trăm điểm ngập úng tính đến trưa cùng ngày, đến 22h số điểm ngập giảm nhanh xuống còn khoảng 15 điểm khi mưa giảm.

Cũng trong ngày 7/10 Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã có công điện về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn thành phố.

Công điện yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả hai cơn bão Bualoi, Matmo, đồng thời tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết;

Sẵn sàng triển khai phương án hộ đê (đặc biệt lưu ý các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ lũ thường lên nhanh, đang xảy ra lũ lớn và đã từng xảy ra sự cố trong những năm gần đây) để bảo vệ các trọng điểm xung yếu đê điều, các vị trí xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các đoạn đê sát sông, thường bị đùn sủi, rò rỉ, các đoạn đê có nguy cơ mất an toàn.

Huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu khi mới phát sinh theo phương châm "4 tại chỗ", không để sự cố phát triển thêm; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Võ Hải