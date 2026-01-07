Hà Nội có thêm nhà xã hội mới dự kiến từ 23 triệu đồng một m2

Gần 600 căn nhà xã hội tại xã Mê Linh có giá khoảng 23-25 triệu đồng một m2, dự kiến khởi công trong tháng 1.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố thông tin dự án nhà xã hội tại ô đất CT thuộc khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư thương mại du lịch Minh Đức. Vị trí dự án gần quốc lộ 23B, giáp khu đô thị Làng hoa Tiền Phong.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,1 ha, gồm tòa chung cư cao 14 tầng và một hầm. Nguồn cung có 612 căn hộ, trong đó 90% để bán, còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến 23-25 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với diện tích 70-77 m2, tổng tiền một căn hộ 2-3 phòng ngủ tại đây khoảng 1,6-1,7 tỷ đồng. Giá thuê mua (gồm lãi vay của người mua, sau 5 năm họ sẽ được mua lại căn hộ) tạm tính gần 313.000 đồng mỗi m2, tương đương một căn dao động 21,9-24 triệu đồng một tháng.

Với đơn giá trên, khu nhà xã hội tại ô đất CT có thể trở thành dự án nhà xã hội đắt nhất tại khu vực Mê Linh tính đến hiện tại. Hồi tháng 10/2025, hơn 400 căn nhà xã hội thuộc khu nhà ở đô thị Kim Hoa cũng được mở bán đợt đầu tiên với giá hơn 20 triệu đồng một m2.

Chủ đầu tư Minh Đức dự kiến khởi công dự án trong tháng 1 và có thể mở bán từ tháng 6. Thời gian bàn giao vào quý II/2027.

Năm 2025, Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến đầu tư thêm ít nhất 39 dự án nhà xã hội trên diện tích gần 115 ha, vốn đầu tư ban đầu khoảng 71.500 tỷ đồng.

Ngọc Diễm