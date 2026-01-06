Hà Nội sẽ có thêm 39 dự án nhà ở xã hội

TP Hà Nội xác định đầu tư thêm 39 dự án nhà xã hội trên diện tích gần 115 ha, vốn đầu tư ban đầu khoảng 71.500 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội (đợt 1) được xác định đầu tư từ nay đến 2030. Việc này nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành 120.000 căn nhà xã hội mà Chính phủ giao thành phố.

Trong danh sách đợt này, 39 dự án được xây dựng trên diện tích gần 115 ha, tổng vốn sơ bộ khoảng 71.500 tỷ đồng.

Dự án có mức đầu tư lớn nhất là nhà ở xã hội Xuân Mai - Tân Tiến tại xã Tân Tiến với 12.078 tỷ đồng, diện tích 30 ha. Khu nhà xã hội này cao tối đa 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, quy mô dân số 17.250 người.

Một dự án khác cũng có mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng là nhà xã hội Đa Phúc 1, tại ô đất III.2-13/N09 khu đô thị Sóc Sơn - khu 3. Công trình này được quy hoạch trên diện tích 11 ha, cao 15 tầng nổi, 1 tầng hầm, quy mô dân số trên 4.900 người.

Phần lớn dự án được duyệt trong danh sách đợt này đều nằm ở phía bắc của Thủ đô. Trong đó, xã Nội Bài có 7 dự án, với tổng diện tích đất khoảng 10 ha, vốn đầu tư gần 5.500 tỷ đồng.

Tương tự, Đa Phúc, Sóc Sơn cũng có 6 dự án mỗi xã. Trong đó, các dự án ở Đa Phúc diện tích đất trên 13 ha, vốn gần 11.800 tỷ đồng. Xã Đa Phúc hiện nay được sáp nhập trên cở sở 7 xã trước đây tại huyện Sóc Sơn gồm: Bắc Phú, Đức Hòa, Kim Lũ, Tân Hưng, Việt Long, Xuân Giang và Xuân Thu.

Tại Sóc Sơn, các dự án có quy mô khoảng 31,5 ha, tổng vốn hơn 28.000 tỷ. Trong đó, dự án nhà ở xã hội Sóc Sơn 5 có số vốn lớn nhất, khoảng 8.700 tỷ đồng. Dự án này sẽ được xây dựng trên khu đất rộng gần 9,5 ha, cao 15 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Năm 2025, Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.

Anh Tú