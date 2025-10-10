Hà Nội có thêm dự án nhà xã hội hơn 20 triệu một m2 mở bán

Hơn 400 căn hộ thuộc dự án nhà xã hội ở huyện Mê Linh cũ vừa mở bán đợt đầu tiên với giá hơn 20 triệu đồng một m2.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT1, CT3, CT4 thuộc dự án khu nhà ở đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng (trước đây là xã Kim Hoa, huyện Mê Linh) tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua đợt 1 đến hết ngày 5/11.

Tại đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư "tung" 480 căn hộ trên tổng số 720 căn của dự án. Trong đó, 408 căn sẽ được bán với giá gần 20,2 triệu đồng một m2 (gồm thuế VAT và phí bảo trì). Mức giá này thấp hơn khoảng 1 triệu đồng mỗi m2 so với con số tạm tính được chủ đầu tư đưa ra hồi tháng 4. Số căn thuê mua còn lại (72 căn) có giá 244.515 mỗi m2 một tháng, gồm VAT và chưa có phí bảo trì.

Vị trí dự án nhà ở xã hội tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh vừa mở bán. Đồ họa: Anh Tú

Khách hàng mua nhà xã hội tại đây dự kiến ký hồ sơ từ ngày 25/11. Được khởi công từ tháng 5/2023, dự án do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở này có tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, quy mô hơn 3,4 ha. Dự án được quy hoạch trên 4 lô đất CT01-CT04, với 9 tháp, mỗi tháp cao 9 tầng nổi và một tầng hầm. Theo tiến độ được duyệt, dự án có thể hoàn thành và bàn giao căn hộ vào cuối 2026.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Từ cuối 2024 đến nay, liên tiếp dự án nhà xã hội tại thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng một m2, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng. Trước xu hướng này, tại cuộc họp với Hà Nội mới đây, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố thanh tra giá loại hình nhà ở này trên địa bàn.

Anh Tú