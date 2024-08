Golf nam Olympic 2024 vào hồi cao trào

PhápVòng cuối nội dung đơn nam môn golf Thế vận hội kỳ này có 12 tuyển thủ cạnh tranh huy chương, trong đó các ngôi sao Jon Rahm, Xander Schauffele dẫn ở điểm -14.

Chặng về đích golf nam Paris 2024 diễn ra từ 14h chiều nay 4/8 (giờ Hà Nội), hứa hẹn hấp dẫn. Bởi sau ba vòng sân Albatross par71, trong khi Rahm (Tây Ban Nha) và Schauffele (Mỹ) ở T1, nhóm đeo bám ở mức đáng ngại có đến 10 gương mặt, trải từ -13 đến -9.

Jon Rahm thi đấu ở Olympic 2024. Ảnh: AFP.

Trong dải điểm đó có cả số một thế giới Scottie Scheffler (Mỹ), Rory McIlroy (Ireland) khét tiếng, còn lại toàn ngôi sao trên PGA Tour và DP World Tour, như Hideki Matsuyama (Nhật), Jason Day (Australia), Tommy Fleetwood (Anh), Ludvig Aberg (Thuỵ Điển)... Scheffler và McIlroy ở T6 (-10), Fleetwood đứng thứ ba (-13) còn Matsuyama ở T4 (-11) với Nicolai Hojgaard.

Nhóm có khả năng tranh huy chương lộ diện sau vòng 3, ngày 3/8 trong đó Schauffele giữ được vị trí dẫn, từ vòng 2, cũng nhờ eagle từ cú gạt 7,5 mét ở hố 14 rồi ghi mạch par đến hố cuối. Nơi đó, Rahm cũng chấm par để duy trì T1 với Schauffele sau khi bắt kịp mức -14 của golfer đang đứng thứ hai thế giới. Thế song hành ở vị trí dẫn xảy ra sau khi Rahm bất ngờ ghi birdie hố 17 dù gạt cách mục tiêu 10,6 mét.

Theo Golf Digest, cơ cấu cũng như thành tích top 3 chung cuộc golf đơn nam Olympic 2024 phụ thuộc hố 17 và 18. Bộ đôi "ải" này cùng loại par4, liên tục đứng đầu thang độ khó trên sân đấu Albatross. Điều đó phản ánh qua tổng 119 bogey hoặc tệ hơn cho cả hai hố này qua ba vòng đầu. Dù vậy, Schauffele trong hành trình đó chỉ có một bogey và là trường hợp hiếm hoi.

Schauffele bước vào cạnh tranh ở thế đương kim vô địch, lại vừa ẵm hai major, gồm PGA Championship hồi tháng 5 và The Open tháng trước. Olympic kỳ trước, khi Tokyo 2020 diễn ra chậm một năm và phải đấu kín do Covid-19, Schauffele đoạt huy chương vàng với mốc thắng -18, cũng trên sân par71. Thời điểm đó, Rahm vắng mặt do dương tính với virus gây đại dịch trước thềm sự kiện.

Quốc Huy