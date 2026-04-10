Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu thô

Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs kỳ vọng giá dầu thô trung bình quý II giảm khoảng 10% so với dự báo trước đó.

Ngày 9/4, ngân hàng Goldman Sachs cho hay phần bù rủi ro trong giá dầu đã giảm xuống và dòng chảy nhiên liệu qua eo biển Hormuz tăng lên, giúp họ giảm dự báo giá Brent, WTI. Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran giữa tuần này thông báo đồng ý ngừng bắn trong 15 ngày.

Theo Goldman Sachs, giá dầu thô Brent và WTI trung bình quý II năm nay là 90 USD và 87 USD. Các con số này giảm so với dự báo trước đó là 99 USD và 91 USD.

Các xuồng di chuyển quanh một tàu chở dầu trong cuộc diễn tập trên eo biển Hormuz, ngày 17/2. Ảnh: AFP

Tuần này, giá dầu Brent đã giảm 11%, nhờ kỳ vọng eo biển Hormuz mở cửa trở lại sau khi Mỹ và Iran công bố ngừng bắn. Tuy nhiên, giá phiên 10/4 tăng trở lại do lo ngại các nước sản xuất dầu tại Trung Đông có thể không khôi phục sản lượng hoàn toàn. Dầu Brent phiên 10/4 tăng 2% lên 98 USD một thùng. Trong khi đó, WTI tăng mạnh hơn, với 2,3%, lên 100 USD. Nhà đầu tư đang ngờ vực về lệnh ngừng bắn và eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế.

Hãng thông tấn AFP dẫn dữ liệu theo dõi hàng hải thu thập hôm 9/4 cho biết chỉ có 10 tàu đi qua eo biển Hormuz kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở Trung Đông.

Về tình hình quý III, Goldman giữ nguyên dự báo dầu Brent quanh 82 USD và WTI là 77 USD một thùng. Sang quý IV, các mức giá này tiếp tục giảm về 80 USD và 75 USD.

Dù vậy, Goldman cho rằng rủi ro hiện vẫn nghiêng về giá tăng, do thị trường dầu nhiều khả năng gián đoạn kéo dài. Trong trường hợp kém khả quan hơn, nếu lệnh ngừng bắn không được duy trì và sản xuất dầu tại Trung Đông hụt 2 triệu thùng mỗi ngày trong thời gian dài, giá Brent có thể lên 115 USD vào cuối năm nay.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đã kéo dài hơn một tháng, khiến hơn 3.600 người thiệt mạng. Dòng chảy dầu, khí và các hàng hóa khác qua eo biển Hormuz cũng bị tê liệt. Giá dầu thô đầu tháng trước có thời điểm lên gần 120 USD một thùng - cao nhất 4 năm.

Hà Thu (theo Reuters)