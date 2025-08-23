Hàng trăm màn hình LED phục vụ người dân, du khách xem diễu binh

Hà Nội lắp mới hơn 20 màn hình LED, sử dụng hơn 250 màn có sẵn ở các cơ quan, điểm công cộng để phục vụ người dân và du khách xem diễu binh 2/9.

UBND TP Hà Nội công bố vị trí 284 màn hình cỡ lớn cùng khoảng 600 loa truyền thanh để người dân, du khách thuận tiện theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Màn hình LED tại khu vực tòa nhà Hàm Cá Mập cũ vừa hoàn thiện lắp đặt ngày 21/8. Ảnh: Anh Phú

Ngoài màn hình mới ở khu trung tâm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (tòa nhà Hàm Cá Mập cũ), 18 địa điểm được lắp màn LED mới theo ba tuyến cụ thể như sau:

Khu vực Văn Cao - Cung thể thao Quần Ngựa - Kim Mã - Nguyễn Thái Học (7 màn hình cỡ lớn)

- Hướng đi Văn Cao - Cung Thể thao Quần Ngựa

- Trước UBND phường Ngọc Hà

- Ngã tư Kim Mã - ngõ 294 Kim Mã - Núi Trúc (2 màn hình)

- Ngã ba Kim Mã - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học (2 màn hình)

- Ngã tư Trần Phú - Lê Trực

Khu vực Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng tháng Tám (6 màn hình cỡ lớn)

- Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng

- Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn

- Vườn hoa góc phố Hàng Bông - Tràng Thi

- Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài

- Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

- Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền

Màn hình đang thi công tại Hàng Bông - Tràng Thi. Ảnh: Anh Phú

Các khu vực khác

- Công viên Yên Sở

- Công viên Long Biên

- Công viên Hòa Bình

- Công viên Cầu Giấy

- Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông

- Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia

- Ngã ba Lê Duẩn - ga Hà Nội

Màn hình LED đang thi công tại ngã tư Kim Mã - ngõ 294 Kim Mã - Núi Trúc. Ảnh: Anh Phú

Bên cạnh các điểm kể trên, 136 màn LED có sẵn tại các điểm công cộng, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, trường học, sân vận động cũng được sử dụng cho các sự kiện dịp 2/9. Hà Nội cũng huy động 127 màn hình lớn đang được lắp đặt theo hình thức xã hội hóa, ưu tiên phát sóng các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tâm Anh