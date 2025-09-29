Sáng 29/9, giông lốc do ảnh hưởng bão số 10 quét qua nhiều xã ở Ninh Bình khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà, trường học và hạ tầng điện lực hư hỏng nặng.

Theo báo cáo lúc 10h của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, từ 3h đến 5h, lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng tại các xã Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình.

Trong đó, xã Quỹ Nhất ghi nhận 4 người tử vong, 2 người bị thương; Hải Thịnh có một người tử vong, 5 người bị thương; Hải Anh một người tử vong, 3 người bị thương. Các xã còn lại mỗi nơi có một trường hợp tử vong, nhiều nạn nhân khác bị thương.

Người dân kể khoảnh khắc Giông lốc khiến 9 người ở Ninh Bình tử vong Người dân kể khoảnh khắc giông lốc khiến 9 người ở Ninh Bình tử vong. Video: Anh Phú

Toàn tỉnh có 11 nhà cấp 4 bị đổ sập, 126 nhà tốc mái, hư hỏng; 5 điểm trường học và một trạm y tế bị ảnh hưởng; 2 mái đình chợ bị tốc mái. Hệ thống điện lực thiệt hại nặng với 53 cột điện gãy đổ, một số đường dây và cáp điện bị đứt, một trạm biến áp ở phường Hoa Lư cháy, nhiều biển quảng cáo gãy đổ.

Kè biển Hải Thịnh sạt sập ba vị trí diện tích khoảng 20 x 15 m, đã được xử lý khẩn cấp bằng rọ đá và tấm bêtông chắn sóng. Chính quyền đã di dời 894 lao động nuôi trồng thủy sản ngoài đê (782 lều, chòi) vào bờ an toàn; sơ tán 341 hộ với 870 nhân khẩu tại xã Hải Thịnh. Các đơn vị vận hành 18 máy bơm ở 20 trạm, mở 3 cống và một âu tiêu thoát nước đệm, sẵn sàng bảo vệ khu dân cư và sản xuất.

Trong 24 giờ qua, lượng mưa ghi nhận tại một số điểm ở Ninh Bình khá lớn: Tam Điệp 176,8 mm, Cúc Phương 137,4 mm, TP Ninh Bình 96,3 mm.

Bí thư thôn ở Thanh Hóa bị cây đè tử vong

Khoảng 6h ngày 29/9, ông Nguyễn Ngọc Hùng, 60 tuổi, Bí thư thôn Bản Thiện 3 (xã Triệu Sơn, Thanh Hóa), tử vong khi bị cây đổ đè trúng.

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, cho biết toàn bộ cán bộ xã được huy động ứng phó bão Bualoi. Ông Hùng cùng nhiều cán bộ túc trực ở nhà văn hóa thôn suốt đêm. Sáng nay, khi rời nhà văn hóa trở về, ông Hùng bị cây xà cừ lớn bật gốc trong gió mạnh đè trúng, không qua khỏi.

Sau khoảng 7 tiếng hoành hành ở Hà Tĩnh và Nghệ An, đến 8h hôm nay tâm bão tiến sát biên giới Nghệ An - Trung Lào, gió mạnh cấp 9, gây mưa to ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Các địa phương được khuyến cáo tiếp tục đề phòng gió giật, lốc xoáy, ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất.

Lê Hoàng