Giới thiệu 975 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã phân bổ 975 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại 34 tỉnh, thành phố, tương đương 1,95 lần số đại biểu dự kiến được bầu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vừa tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở Trung ương, khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được phân bổ 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Có 2 người tự ứng cử, một tại Thành phố Hồ Chí Minh và một tại Ninh Bình.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng so với dự kiến; tăng số lượng người ứng cử là đồng bào dân tộc thiểu số để bảo đảm tỷ lệ trúng cử theo quy định. Đoàn Chủ tịch cũng đề nghị giảm số người ứng cử từ các cơ quan hành pháp để bổ sung cơ cấu thành phần khác phù hợp hơn, đồng thời đề nghị nghiên cứu số lượng người ứng cử của các cơ quan Trung ương có số dư theo quy định.

Đại biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp 10, Quốc hội khóa 15. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tổng số người được hiệp thương phân bổ giới thiệu ứng cử là 5.112 người, trong khi tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 2.554. Tỷ lệ ứng cử so với số đại biểu được bầu bình quân đạt 2,04.

Theo nghị quyết về số đơn vị bầu cử và phân bổ đại biểu, cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử với 32 đại biểu được bầu, tăng 3 so với khóa trước. Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử với 38 đại biểu, tăng 8 so với nhiệm kỳ trước.

Các thành phố trực thuộc Trung ương khác gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế có số đại biểu được bầu lần lượt là 19, 14, 18 và 9. An Giang sau sáp nhập với Kiên Giang là địa phương có số đại biểu nhiều nhất với 21 người; tiếp theo là Ninh Bình với 19; Đồng Nai, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng có 18. Các địa phương có số đại biểu ít nhất là 7 người gồm Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn và Điện Biên.

Theo cơ cấu dự kiến, Quốc hội khóa 16 có 500 đại biểu, gồm 217 đại biểu ở Trung ương và 283 đại biểu ở địa phương. Khối Trung ương được phân bổ cho cơ quan Đảng, cơ quan Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Khối địa phương gồm lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại đoàn đại biểu Quốc hội; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu tôn giáo; Quân đội; Công an; Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

Sơn Hà