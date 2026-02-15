Công bố 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16

Sáng 15/2 (28 Tết), Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16 tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước, để cử tri bầu 500 đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách được lập tại 34 tỉnh, thành phố theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tổng số 864 ứng viên phân bổ tại 182 đơn vị bầu cử, bình quân gần 1,7 ứng viên cho mỗi đại biểu được bầu.

>>> Danh sách 864 ứng viên

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, với 54 ứng viên để bầu 32 đại biểu Quốc hội. TP HCM có 13 đơn vị bầu cử, 64 ứng viên để bầu 38 đại biểu. TP Hải Phòng có 7 đơn vị, 33 ứng viên để bầu 19 đại biểu. TP Đà Nẵng có 5 đơn vị, 24 ứng viên để bầu 14 đại biểu. TP Cần Thơ có 6 đơn vị, 30 ứng viên để bầu 18 đại biểu.

Tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử ở đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Các đại biểu Quốc hội khóa 15 tại phiên họp ngày 11/12. Ảnh: Hoàng Phong

Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã lập danh sách 217 cán bộ Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử. Trong số này, cơ quan Đảng có 10 người; cơ quan Chủ tịch nước 2; cơ quan của Quốc hội 145; Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ 15. Bộ Quốc phòng có 14 người; Bộ Công an 3; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan 1; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 25 người.

Sau khi công bố danh sách, các ứng viên bắt đầu vận động bầu cử thông qua gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc phương tiện thông tin đại chúng để trình bày chương trình hành động. Người tự ứng cử là một bộ phận trong tổng số 864 ứng viên đã được hiệp thương, lập danh sách chính thức theo quy định của pháp luật.

Chủ Nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16. Đồ họa: Khánh Hoàng

Sơn Hà