Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại TP Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại TP HCM và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Đà Nẵng.

Theo danh sách người ứng cử vừa được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của thành phố Hà Nội, gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa. Việc ứng cử và sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội được thực hiện theo quyết định phân công của Bộ Chính trị và là thông lệ nhiều nhiệm kỳ qua khi Tổng Bí thư ứng cử tại Thủ đô.

Trước tháng 10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Sau khi được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư, ông chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội theo cơ cấu đã được quyết định.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Thành phố Hà Nội có 54 người ứng cử để bầu 32 đại biểu Quốc hội khóa 16. Ứng cử tại địa bàn này còn có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn; Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm; Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ; Phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội ứng cử tại TP HCM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại TP HCM; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại thành phố Đà Nẵng; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại thành phố Hải Phòng; đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên; đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang ứng cử tại tỉnh Hưng Yên.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại thành phố Cần Thơ; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử tại thành phố Huế; Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ứng cử tại tỉnh Đăk Lăk; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ứng cử tại tỉnh Đồng Nai.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ứng cử tại tỉnh Nghệ An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại tỉnh Phú Thọ; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ứng cử tại tỉnh Tuyên Quang.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại Hà Nội; Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại TP HCM.

Tại điểm bầu cử TP HCM còn có các ứng viên: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Thượng tướng, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng; Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Hoàng Ngân; Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM Nguyễn Thị Thanh Mai.

Vũ Tuân