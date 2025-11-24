Giấy phép xây dựng có thể được cấp online

Chính phủ cho biết sẽ đơn giản hóa tối đa cấp giấy phép xây dựng, theo hướng làm thủ tục online toàn bộ giúp giảm 30% thời gian, chi phí.

Thông tin này được Chính phủ nêu trong báo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ cho biết thủ tục cấp giấy phép xây dựng sẽ được quy định đơn giản hóa tối đa tại Nghị định hướng dẫn, sau khi Luật Xây dựng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực. Theo đó, thủ tục này sẽ được thực hiện trực tuyến (online) toàn bộ, hồ sơ cũng đơn giản hóa. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế được nâng cao để đảm bảo an toàn công trình.

Thời gian cấp phép tối đa giấy phép xây dựng dự kiến giảm xuống còn 7-10 ngày. Theo tính toán của Chính phủ, các thủ tục này sẽ giúp giảm 30% thời gian, chi phí.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 24/11, Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng giải thích thêm rằng hồ sơ xin cấp phép xây dựng sẽ được đơn giản hóa thông qua sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan tới xây dựng, đất đai và dân cư. Theo ông, việc rút ngắn thời gian, chi phí khi người dân thực hiện thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số.

Ông cũng khẳng định các nội dung thẩm định, cấp giấy phép xây dựng được đơn giản hóa, nhưng trách nhiệm quản lý nhà nước vẫn được đảm bảo.

Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp sáng 24/11. Ảnh: Media Quốc hội

Hiện tại, thời gian cấp giấy phép này với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày, công trình (không phải nhà riêng) 20 ngày và công trình cấp I, II tối đa 30 ngày kể từ khi cơ quan quản lý nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trước đó, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo luật theo hướng đơn giản thủ tục xin cấp phép xây dựng và mở rộng diện công trình được miễn giấy phép này. Trong đó, dự kiến chỉ miễn với nhà ở tại nông thôn (nhà riêng lẻ, dưới 7 tầng); công trình sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến kết cấu.

Tại các phiên thảo luận ở tổ và hội trường, một số đại biểu đề xuất mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng cho nhà ở tại đô thị dưới 7 tầng và giao Bộ Xây dựng đưa ra quy chuẩn, tiêu chuẩn chi tiết. Thay vì cấp phép cho từng hộ gia đình ở đô thị, nhà quản lý có thể giao các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm, qua đó giúp người dân tiết kiệm công sức, chi phí.

Thời gian qua, nhiều phản ánh cũng cho thấy thủ tục cấp phép xây dựng kéo dài, tốn kém dù nhiều nghị quyết đã dược ban hành nhằm cắt giảm thủ tục hành chính. Trước thực trạng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần chỉ đạo cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựng, tăng cường hậu kiểm.

Góp ý tại phiên họp sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ủng hộ việc cắt giảm thủ tục, thời gian cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, ông lưu ý Chính phủ cần bổ sung việc công khai thiết kế công trình trên hệ thống thông tin quốc gia để người dân giám sát và phản biện.

Về miễn xin giấy phép xây nhà ở dưới 7 tầng tại nông thôn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định diện tích cụ thể, ví dụ nhà dưới 500 m2 hoặc không nằm trong hành lang giao thông, di sản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp sáng 24/11. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải góp ý Chính phủ tiếp thu rõ hơn một số nội dung tại dự thảo luật, trong đó làm rõ phương thức hậu kiểm (kiểm tra theo xác suất, từng phần hay toàn bộ). Theo bà Hải, việc hậu kiểm nếu chỉ thực hiện sau khi công trình hoàn thành sẽ rất khó khăn và tốn kém khi trong trường hợp phát hiện sai phạm.

Liên quan quy định bỏ thẩm định thiết kế, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng việc giao quyền tự thẩm định và nghiệm thu lớn cho chủ đầu tư có thể tạo ra rủi ro lớn nếu họ không đủ năng lực hoặc cố tình vi phạm.

Dự Luật Xây dựng sửa đổi sẽ được Quốc hội biểu quyết, thông qua ngày 11/12.

Anh Tú