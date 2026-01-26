Giám đốc UBTech: 'Robot làm việc chỉ hiệu quả bằng nửa con người'

Michael Tam, Giám đốc thương hiệu UBTech, cho rằng việc thay thế nhân công bằng robot hình người rất khó khăn, nhưng các hãng vẫn chạy đua đặt hàng chúng.

Trong phỏng vấn với Financial Times, Michael Tam cho biết mẫu robot hình người mới nhất của hãng là Walker S2 "chỉ đạt năng suất bằng 30 đến 50% so với con người", đồng thời "chỉ giỏi trong một số nhiệm vụ nhất định" như xếp các thùng hàng hay kiểm tra chất lượng linh kiện. Tuy nhiên, ông Tam nhấn mạnh lĩnh vực sản xuất vẫn chạy đua đặt hàng loại robot này nhằm tránh tụt hậu trước các đối thủ.

"Có thể hình dung, nếu Tesla đạt lợi thế trong việc triển khai robot hình người vào dây chuyền sản xuất ôtô, có lẽ BYD sẽ bị tụt lại phía sau", Tam giải thích.

Một robot hình người đang thực hiện bài tập di chuyển hộp tại trung tâm huấn luyện thu thập dữ liệu dành cho robot hình người ở Hợp Phì, tỉnh An Huy tháng 12/2025. Ảnh: Xinhua

Cũng theo Tam, robot hình người đang gặp vấn đề về bàn tay, khi bộ phận này chưa đủ khéo léo để thực hiện những công việc đòi hỏi sự linh hoạt cho các nhu cầu luôn thay đổi trong nhà máy. Robot hình người hiện tại thường phải thay thế bàn tay cho từng nhiệm vụ cụ thể.

Đại diện UBTech nói đang cố gắng nâng cao hiệu suất của robot Walker lên 80% so với con người vào năm 2027. Cuối năm ngoái, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến cho biết đã cung cấp 500 robot hình người cho các nhà máy, đồng thời đặt mục tiêu sản xuất 10.000 chiếc cuối năm nay.

Theo ông Tam, UBTech đang tích cực áp dụng robot hình người ra đời thực, giúp các thế hệ robot Walker tiếp theo được hưởng lợi từ dữ liệu thu thập tại nhà máy nơi chúng làm việc. "Càng nhiều robot hình người đưa vào sử dụng trong thế giới thực, càng nhiều dữ liệu thực tế được thu thập", Tam nói. "Và rồi, giống như một vòng tròn, điều đó sẽ giúp robot hình người phát triển".

UBTech hiện là một trong những đơn vị sản xuất robot hình người hàng đầu Trung Quốc - quốc gia hiện chiếm hơn một nửa số lượng robot công nghiệp được lắp đặt trên toàn cầu vào năm 2024, theo Liên đoàn Robot Quốc tế. Tuần trước, công ty cho biết đã ký thỏa thuận cung cấp Walker S2 cho Airbus. Nhà sản xuất máy bay châu Âu này sau đó thông báo việc hợp tác đang ở "giai đoạn thử nghiệm ý tưởng rất sơ khai", cũng như đang "thảo luận về tiềm năng hợp tác với các công ty sáng tạo khác trong ngành".

Theo Global Times, Trung Quốc hiện là "thủ phủ" của robot hình người. Tuần trước, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Zhang Yunming cho biết tính đến hết năm 2025, số lượng doanh nghiệp sản xuất robot hình người hoàn chỉnh trong nước đã vượt quá 140, với hơn 330 sản phẩm đã được tung ra thị trường.

"Robot hình người của Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển từ giai đoạn 'đứng vững, đi vững và chạy nhanh' sang cấp độ mới là 'biểu diễn trên sân khấu, thi đấu trên đường đua, dùng trong gia đình và làm việc trong nhà máy'", ông Yunming phát biểu tại buổi họp báo ở Bắc Kinh.

Thời gian qua, Trung Quốc là một trong những quốc gia ủng hộ và đầu tư lớn cho robot hình người. Trong bối cảnh hàng loạt công ty ở lĩnh vực này mọc lên, nhiều trung tâm huấn luyện robot cũng ra đời. Việc sản xuất hàng loạt cũng được thúc đẩy khi cuối tuần trước, EYOU Robot Technology - công ty cung cấp linh kiện robot hàng đầu Trung Quốc - đã công bố dây chuyền sản xuất khớp cho robot hình người đầu tiên thế giới với công suất hàng năm đạt 100.000 đơn vị, dự kiến mở rộng lên 300.000 đơn vị trong tương lai. Công ty cho biết, tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng ngay lần đầu tiên sản xuất trên dây chuyền này "vượt quá 95%", qua đó giảm đáng kể chi phí và đẩy nhanh tiến độ.

Trong bài đăng trên WeChat, EYOU Robot Technology nhấn mạnh dây chuyền sản xuất giúp giải quyết vấn đề không nhất quán về sản xuất robot trong nước, gồm tích hợp sâu quá trình tự động hóa và tiêu chuẩn hóa. Mục tiêu cuối cùng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất robot hình người độ chính xác và độ ổn định cao.

"Dây chuyền sản xuất đánh dấu sự chuyển đổi từ kỷ nguyên 'xưởng thủ công' sang 'sản xuất thông minh và chính xác'. Quá trình này nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng loạt robot hình người trong tương lai với quy mô hàng chục nghìn hoặc thậm chí hàng trăm nghìn chiếc", Sun Zeju, nhà sáng lập EYOU Robot Technology cho biết.

Bảo Lâm (theo Financial Times, Global Times)