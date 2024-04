Giải pháp hỗ trợ giảm đau xương khớp cho người già

Tập thể dục thường xuyên, nạp đủ vitamin và khoáng chất thiết yếu là cách giúp duy trì sức khỏe xương khớp cho người lớn tuổi.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay, cố vấn chuyên môn ban Giám đốc, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, cho biết nhiều người già, phụ nữ cao tuổi thường gặp tình trạng đau, cứng khớp. Những người có bệnh xương khớp và có hệ miễn dịch yếu tình trạng đau nhức trầm trọng hơn. Vị trí đau thường gặp là các khớp tay, vai, cột sống, hông và đầu gối.

Có nhiều nguyên nhân phối hợp gây đau xương khớp ở người già. Nhiều người có sẵn bệnh khớp mạn tính và nhiều bệnh nền khác đi kèm, sức đề kháng, miễn dịch và khả năng tự bảo vệ của cơ thể cũng bị suy giảm do tuổi cao. Thêm vào đó, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống chưa đầy đủ dinh dưỡng cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp làm tăng tình trạng đau, thoái hóa.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet Rheumatology vào tháng 11/2023, cho biết trong 30 năm tới, các rối loạn về khớp, cơ và xương sẽ tăng 115%. Cụ thể, vào năm 2050, hơn một tỷ người trên thế giới có khả năng bị rối loạn cơ, xương, khớp, dây chằng, gân và cột sống. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng các vấn đề về xương và khớp chính là thói quen ít vận động.

Theo nhóm nghiên cứu, khi tuổi cao, sự hao mòn ở khớp và cơ sẽ tích tụ, dẫn đến tỷ lệ mắc các chứng rối loạn như viêm khớp và loãng xương cao hơn. Các tác giả nghiên cứu cho rằng để giảm thiểu "cuộc khủng hoảng sức khỏe" sắp xảy đến, mọi người nên kết hợp hoạt động thể chất thường xuyên và thực hiện chế độ dinh dưỡng đảm bảo vào thói quen hàng ngày.

Người già ít vận động, thiếu dinh dưỡng khiến tình trạng đau xương khớp diễn thường xuyên. Ảnh: PhotoAC

Bác sĩ Bay cho biết tình trạng viêm khớp, suy giảm miễn dịch ở người già diễn ra tự nhiên do quá trình lão hóa. Do đó, để giảm sự ảnh hưởng do tuổi tác, người già cần chú trọng tăng sức đề kháng, để bảo vệ sức khỏe hiệu quả, an toàn.

Đầu tiên, người già cần thay đổi lối sống ít vận động bằng việc tham gia tập thể dục thường xuyên như đi bộ, leo cầu thang bộ, tập dưỡng sinh... nhằm duy trì sự linh hoạt của khớp và sức mạnh cơ bắp.

Mọi người không tự sử dụng thuốc, trong đó có thuốc giảm đau có chứa corticoid. Thuốc giúp ức chế cơn đau nhưng tác dụng lâu dài lại rất đây có hại cho sức khỏe, có thể gây đau trầm trọng hơn khi bị nhờn thuốc và mang đến những tác dụng phụ như đau dạ dày. Người già nên sử dụng thuốc điều trị theo chỉ định và liều lượng của bác sĩ, uống thuốc dưới sự giám sát của người nhà để tránh nhầm hoặc quá liều.

Việc bổ sung thiếu canxi, vitamin D, protein và các chất dinh dưỡng cần thiết khác cũng là nguyên nhân hàng đầu làm giảm mật độ xương. Do đó, người già cần đảm bảo chế độ ăn uống ăn đủ 4 nhóm chất, đa dạng món ăn, tránh bỏ bữa và uống đủ nước.

Văn Hà