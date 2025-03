Giá vé máy bay dịp 30/4 gần gấp đôi ngày thường

Trước cao điểm nghỉ lễ 30/4, giá vé máy bay từ Hà Nội và TP HCM đến các điểm du lịch trong nước tăng mạnh, có chặng cao gần gấp đôi ngày thường.

Hoàng Vũ, sống tại Hà Nội, thường du lịch cùng người thân dịp lễ 30/4 vì hầu như không có thời gian nghỉ trong năm. Trước lễ khoảng gần hai tháng, anh tìm thử vé khứ hồi đi Phú Quốc và thấy giá đã lên tới gần 8 triệu đồng mỗi người với giờ bay đẹp. Giai đoạn tháng 3, vẫn trong mùa đẹp của Phú Quốc, giá vé máy bay giờ đẹp vào khoảng 4,5-5,5 triệu đồng mỗi người, tùy hãng.

"Tôi không bất ngờ với mức tăng do chuyện này đã quá quen trong những dịp lễ", anh nói, cho biết vẫn cân nhắc phương án du lịch dịp 30/4 để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn. Các chuyến đi nước ngoài không nằm trong tính toán của anh vì du khách chỉ muốn nghỉ dưỡng, các tour nước ngoài tầm giá 10-15 triệu đồng thường phải di chuyển nhiều, không đáp ứng tiêu chí.

Theo bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt Travel, vé máy bay dịp 30/4 năm nay "nóng" sớm hơn mọi năm do lịch nghỉ dài từ 30/4 tới 4/5, kế hoạch nghỉ được thông báo sớm. Nhiều người thường có kế hoạch đặt vé sớm đề phòng tăng giá hoặc hết vé, tâm lý này cũng góp phần làm giá vé tăng nhanh hơn.

Nhiều đơn vị lữ hành cho biết giá vé máy bay các chặng chính dịp 30/4 năm nay hầu hết cao hơn năm trước khoảng 10-20%. So với ngày thường, mức tăng trung bình khoảng 30-40%, một số chặng tăng gấp đôi như Hà Nội - Phú Quốc. Chặng Hà Nội - Nha Trang dịp lễ khoảng 7 triệu đồng khứ hồi với giờ bay tốt, ngang cao điểm Tết Nguyên đán và cao gấp đôi so với trước đó một tháng.

Từ đầu TP HCM, giá vé máy bay khứ hồi đi Phú Quốc dịp lễ khoảng 3,7 triệu đồng cho giờ bay tốt - tăng hơn 30% so với ngày thường, ngang với cao điểm Tết Nguyên đán. Chặng đi Đà Nẵng cũng có giá thấp nhất khoảng 3 triệu đồng cho giờ bay xấu - tương đương giá vé máy bay giờ đẹp ngày thường.

Du khách chụp ảnh ở Tháp Bà Ponagar tại TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Ông Trần Thế Hải, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Sailing Club Leisure Group, nói dịp 30/4 thuộc mùa thấp điểm ở Phú Quốc nên giá vé máy bay cao gây khó khăn trong cạnh tranh điểm đến. Chi phí khách sạn 5 sao ở Phú Quốc khoảng 4-5 triệu đồng mỗi đêm, nếu cộng thêm vé máy bay, số tiền phải trả cho hai đêm đã lên tới hơn 10 triệu đồng, chưa kể ăn uống.

"Tôi không dám đặt kỳ vọng nhiều về tình hình khách nội địa dịp 30/4", ông nói, cho biết các khách sạn có thể dựa theo tình hình thị trường để giảm giá, thu hút thêm khách.

Giám đốc Kinh doanh Đỗ Văn Thức của Đất Việt Tour cho rằng du khách, đặc biệt là nhóm khách lẻ, sẽ "không cam chịu" giá vé máy bay cao và tìm kiếm trải nghiệm giá trị hơn. Ông nói các tuyến du lịch nước ngoài của công ty được khách quan tâm sớm. Các tour như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia dự báo bán tốt vì giá tương đương chi phí vé máy bay trong nước. Ngoài ra, những tour Đông Bắc Á, điển hình là Trung Quốc đã bán được khoảng 70%.

Tuy vậy, giá tour nội địa không tăng mạnh như chi phí khách lẻ bỏ ra do công ty lữ hành đã giữ dịch vụ từ sớm. Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du lịch Việt, giá tour nội địa dịp 30/4 năm nay tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước do hầu hết dịch vụ đầu vào đều tăng, không riêng vé máy bay. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giá tốt với khách trong nước so với mua dịch vụ lẻ.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, nói các thành viên thuộc đơn vị cũng lo lắng với giá vé máy bay cao trong dịp 30/4 nhưng nhận định "hàng không có lý do riêng". Hiệp hội đã gửi yêu cầu tới các hãng hàng không để có mức giá tốt, qua đó kích cầu cao điểm du lịch 30/4 và du lịch hè.

Ông Nhựt cho biết Nha Trang vẫn có lợi thế đón khách du lịch phía nam do đường bộ, đường sắt thuận tiện. Du khách từ miền Bắc thường phải di chuyển bằng máy bay nhưng hiện một số đơn vị thuộc hiệp hội đã ghi nhận có nhóm tới Nha Trang bằng tàu hỏa hoặc ôtô dịp 30/4.

Một đoàn khách di chuyển bằng xe khách tới Đà Nẵng năm 2024. Ảnh: NVCC

Dự báo tình hình du lịch 30/4 năm nay, đại diện Du lịch Việt cho biết vẫn sẽ sôi động nhờ kỳ nghỉ dài 5 ngày, du khách có nhiều lựa chọn điểm đến. Dù giá vé máy bay ảnh hưởng khách lẻ, các công ty lữ hành đã xây dựng nhiều gói tour đa dạng mức giá để giữ chân du khách.

Còn theo đại diện Đất Việt Tour, du khách có kế hoạch đi chơi nên tham khảo giá dịch vụ ngay lúc này. "Du khách đang thích nghi với việc tăng giá vé máy bay và biết cách chọn dịch vụ thay thế vừa túi tiền", ông Thức nói.

Hoài Anh