Giá vé máy bay đầu hè 'hạ nhiệt'

Bay từ Hà Nội, TP HCM đến các điểm du lịch vào giữa tháng 6, du khách có thể tìm được vé thấp hơn những tháng trước ở các khung giờ muộn.

Khảo sát trong chiều 29/5, giá vé máy bay chặng Hà Nội đi các điểm đến biển nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc tháng 6 ở mức trung bình của 12 tháng gần nhất, theo dữ liệu của Google. Dữ liệu này được thu thập, so sánh với các chuyến bay tương tự, tức cùng mùa, thời gian bay, chung điểm xuất phát và điểm đến, hạng vé và hãng hàng không.

Khách TP HCM du lịch Nha Trang dịp 30/4. Ảnh: Bùi Toàn

Với chặng Hà Nội đi Đà Nẵng, giá vé khứ hồi rẻ nhất tìm thấy cho cuối tuần (14-17/6) vào khoảng 2,4 triệu đồng, bay đêm về đêm. Mức giá này thấp hơn 900.000 đồng so với đầu tháng 6 và 700.000 đồng so với một tháng trước đó. Các giờ bay tốt hơn, phải bay đêm một chiều, giá từ 3,7 triệu đồng. Giờ bay đẹp có giá khoảng 5 triệu đồng.

Dữ liệu phòng vé của Best Price cho thấy mức giá 2,4 triệu đồng cho chuyến bay đêm là mức giá ổn. Giá giờ đẹp khoảng 5 triệu đồng vẫn cao so với giá trung bình của chặng này. Giai đoạn cuối tuần tháng 6 năm ngoái, Best Price ghi nhận từng bán một số vé khứ hồi với giá khoảng hơn 3 triệu đồng (đi 11h40, về 15h). Tuy nhiên, đại diện Best Price nói cách so sánh này chỉ mang tính tương đối do giá vé còn tùy thuộc vào thời điểm đặt.

Chặng Hà Nội đi Nha Trang giai đoạn tương tự có giá rẻ nhất khoảng 3,1 triệu đồng khứ hồi, bay đêm về đêm. Mức giá rẻ nhất chặng này thấp hơn 1,1 triệu đồng so với đầu tháng 6 và cùng kỳ tháng trước. Các giờ bay bình thường có giá hơn 4 triệu đồng. Năm ngoái, phòng vé của Best Price ghi nhận từng bán vé chặng Hà Nội - Nha Trang (đi 15h30, về 12h40) cuối tuần tháng 6, giá khoảng hơn 3,1 triệu đồng.

Trong khi đó, chặng Hà Nội đi Phú Quốc tháng 6 hầu như không có chuyến bay muộn, mức giá khứ hồi thấp nhất tìm thấy trong giai đoạn 14-17/6 khoảng 3,7 triệu đồng, bay chiều về sáng. Theo dữ liệu của Google, mức giá này không thay đổi so với chuyến đi tương tự trước đó hai tháng nhưng rẻ hơn khoảng 400.000 đồng so với đi trước đó một tuần. Với giờ bay đẹp, giá vé khoảng 4,7 triệu đồng khứ hồi.

Các chuyến bay khứ hồi từ TP HCM đi Đà Nẵng vào ngày cuối tuần tháng 6 có giá từ 3,5 triệu đồng bay giờ bình thường. Nếu bay đêm, về đêm, giá vé rẻ nhất tìm được khoảng 2,5 triệu đồng. Các chuyến đi tương tự cùng chặng, cùng điểm xuất phát, giá trong khoảng 3,4-5 triệu đồng. Đại diện Best Price nhận xét giá này đang ở mức bình thường.

Chặng từ TP HCM đi Phú Quốc nếu bay đêm có giá khoảng 2 triệu đồng khứ hồi. Các giờ bay tốt giá trên 3 triệu đồng. Giá vé rẻ nhất cho chặng này trong hai tháng trở lại đây ở mức 2,5-2,9 triệu đồng.

Khách du lịch tắm biển Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Dữ liệu phòng vé của Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt chỉ ra các hãng bay đang đưa ra mức giá tốt trong dịp hè. Với chặng TP HCM - Hà Nội, các chuyến bay sáng sớm và tối muộn giảm hơn khoảng 30% so với bay trưa, chiều.

Chiều 28/5, phòng vé của đơn vị này tìm được mức giá khoảng 1,9 triệu đồng cho chặng TP HCM - Hà Nội ngày 5/6, bay 22h. Thông thường, khách muốn mua được mức giá này phải đặt trước 2-3 tháng. Mặt khác, các hãng hàng không cũng tung ra ưu đãi cho dịp hè như giảm 10% cho nhóm từ bốn khách, vé 0 đồng, vé 9.000 đồng.

Theo ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Marketing Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, giá vé máy bay các chặng nội địa hạ nhiệt vì các hãng hàng không tung ra nhiều dải giá rẻ. Tuy nhiên, đa số vé có giờ bay muộn, đầu tuần nên chỉ nhắm đến một nhóm khách hàng chủ động về thời gian, chưa phủ rộng cho thị trường.

Ông Vũ cho biết nhóm du khách chính dịp hè là các gia đình nhiều người, nhiều thế hệ. Các giờ bay muộn ảnh hưởng sức khỏe nên khó thu hút nhóm này. Ví dụ, tour tiêu chuẩn từ TP HCM đi Côn Đảo thường kéo dài ba ngày. Nếu chọn canh vé rẻ, du khách sẽ phải kéo dài hành trình lên bốn ngày, tốn thêm chi phí khách sạn. Ngoài ra, du khách cũng bị bớt thời gian chơi ngày đầu do bay muộn nên tới Côn Đảo chỉ kịp nhận khách sạn, nghỉ ngơi. Đặt vé máy bay giờ muộn khiến lịch trình và các chi phí khác phát sinh, đôi khi không thuận tiện cho khách.

Trong khi đó, ông Hoàng Minh, đại diện một đơn vị lữ hành ở Hà Nội, nhận xét các chuyến bay đêm chưa đủ hấp dẫn số đông. Ông Minh quan ngại khách nội vẫn có tâm lý chọn du lịch nước ngoài nhiều hơn.

Do xu hướng khách nội đặt dịch vụ du lịch sát ngày, đa số công ty lữ hành dự đoán lượng đặt tour, dịch vụ lẻ trong nước sẽ tăng từ đầu tháng 6. Phía Du lịch Việt ghi nhận nhu cầu tăng khoảng 20% trong khoảng hai tuần trở lại đây với các hành trình từ TP HCM đi miền Bắc, Đà Nẵng hoặc Huế; từ Hà Nội đi Nha Trang, TP HCM và Đà Nẵng.

"Điểm tích cực là xuất hiện vé máy bay giá rẻ phần nào giải tỏa tâm lý chung về giá vé máy bay cao trước đây", ông Vũ nói, đồng thời nhận xét du lịch nội địa vẫn đối mặt với cạnh tranh từ các tour nước ngoài, đặc biệt như Trung Quốc đường bộ đi Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang hay các tuyến du lịch mới đi Tân Cương, Tây An.

Hoài Anh