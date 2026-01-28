Gia đình cầu thủ Đình Bắc làm 180 mâm cỗ tri ân làng xóm

Nghệ AnChiều 28/1, gia đình tiền đạo Nguyễn Đình Bắc làm 180 mâm cỗ mời hơn 1.800 người thân, hàng xóm để cảm ơn sự đồng hành với con trai suốt hành trình theo đuổi bóng đá.

Ông Nguyễn Đình Ấp, 49 tuổi, (bố Đình Bắc) cho biết bữa tiệc diễn ra tại sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung (TP Vinh). Đây là nơi bà con thường tập trung cổ vũ mỗi khi Bắc thi đấu, và cũng là nơi cậu bé từng có những bước chạy đầu tiên với trái bóng.

Bữa tiệc xuất phát từ mong muốn của cầu thủ Đình Bắc nhằm sự tri ân sự cổ vũ, chia sẻ của xóm giềng, từ lúc chưa ai biết đến khi khoác áo đội tuyển. Theo ông Ấp, từ nhỏ tới lớn, mỗi khi Đình Bắc thi đấu cho câu lạc bộ cũng như các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia, người thân, hàng xóm, bạn bè luôn tập trung theo dõi, cổ vũ trực tiếp hoặc qua tivi. Gia đình cảm thấy rất trân quý nên thống nhất làm mâm cỗ để tri ân, dù điều kiện không dư dả.

Ban đầu gia đình định làm 100 mâm nhưng sau đó quyết định tăng thêm 80 mâm nữa do người thân, bạn bè và người hâm mộ tới đông. Dự kiến số khách mời chiều nay lên tới 1.800 người.

Mâm cỗ đã được bày biện để chuẩn bị cho bữa tiệc chiều 28/1. Ảnh: Hùng Lê

Từ sáng sớm, không khí tại xóm Hưng Yên Bắc 2 đã tất bật. Người dân trong xã, mỗi người một tay phụ giúp gia chủ dựng rạp, kê bàn ghế và chuẩn bị thực phẩm.

Ông Nguyễn Tú, 56 tuổi, hàng xóm của gia đình, cho biết rất bất ngờ và xúc động trước lời mời này. "Không phải ai thành đạt cũng nghĩ đến chuyện quay về cảm ơn bà con trân trọng như vậy", ông Tú nói và khẳng định cả gia đình sẽ có mặt đông đủ để chung vui.

Trong ký ức của ông Tú và nhiều người dân xã Yên Trung, Đình Bắc là cậu bé hiền lành, lễ phép nhưng có nghị lực. Ông vẫn nhớ giai đoạn 2015-2016, Đình Bắc còn nhỏ con, thua thiệt thể lực, nhiều lần ngã trên sân khiến ai nấy xót xa. "Để có hôm nay là cả một hành trình dài, đặc biệt là công lao của người mẹ đã dày công chăm sóc, động viên con", ông nói.

Bà Phạm Thị Cúc, 60 tuổi, chia sẻ bà con quý mến Đình Bắc không chỉ vì tài năng trên sân cỏ mà còn bởi cách sống "biết trước biết sau". Dù đã nổi tiếng, mỗi lần về quê, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn giữ nếp lễ phép, không tạo khoảng cách.

Hàng nghìn người dân tập trung tại sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2 để cổ vũ Đình Bắc cùng U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á, tối 20/1. Ảnh: Đức Hùng

Tại giải U23 châu Á vừa kết thúc, Đình Bắc tỏa sáng với danh hiệu Vua phá lưới (4 bàn thắng), trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng cá nhân tại một vòng chung kết châu Á.

Tại buổi lễ vinh danh của UBND tỉnh Nghệ An chiều 27/1, Đình Bắc từng xúc động khi nhắc về mẹ - bà Nguyễn Thị Ngọc. Vì bệnh tim và ám ảnh những chấn thương của con, bà Ngọc gần đây hiếm khi dám xem trực tiếp con thi đấu mà chỉ đợi kết quả.

"Con luôn biết ơn mẹ. Con mong mẹ giữ gìn sức khỏe, chỉ cần nghe tin con chiến thắng là được", nam cầu thủ nhắn nhủ.

Bữa tiệc chiều 28/1 không chỉ là lời cảm ơn, mà còn trở thành dịp tất niên sớm, gắn kết tình làng nghĩa xóm của người dân Yên Trung trước thềm năm mới.

Đức Hùng