Gia đình 10 người thiệt mạng trong đòn tấn công của Mỹ, Israel vào Iran

Toàn bộ 10 thành viên trong cùng một gia đình đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ, Israel vào thành phố Qom ở miền trung Iran.

Giới chức thành phố Qom thuộc tỉnh cùng tên ngày 27/3 xác nhận cả gia đình Mehdi, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào khu dân cư nhỏ Pardisan trước đó một ngày.

Giới chức Iran lên án cuộc tấn công "tàn bạo" này là lời nhắc nhở về mức độ tàn khốc mà Tehran đang phải đối mặt trong quá trình bảo vệ chủ quyền.

Mỹ và Israel hôm 26/3 không kích trúng ba tòa chung cư ở khu Pardisan, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương.

Qom là một trong những thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo dòng Shiite ở Iran, nơi có đền thờ Hazrat Masoumeh. Sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Qom trở thành trung tâm quyền lực tôn giáo ảnh hưởng lớn đến chính trị Iran.

Các thành viên trong gia đình Mehdi. Ảnh: Tasnim

Cuộc chiến do Mỹ, Israel phát động nhằm vào Iran đã kéo dài một tháng. Tại Iran, ít nhất 1.900 người đã thiệt mạng và hơn 20.000 người bị thương. Nhiều khu phố bị san phẳng, nhà cửa bị phá hủy và các gia đình phải sống trên đường phố.

Quốc gia ghi nhận thương vong nhiều thứ hai là Lebanon, nơi ít nhất 1.142 người đã chết và 3.315 người bị thương do các cuộc tập kích của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah. Hơn 100 người thiệt mạng ở các nước Iraq, Israel và một số quốc gia vùng Vịnh.

Tổng thống Donald Trump gần đây tuyên bố Mỹ "đang đối thoại với những người phù hợp và họ rất muốn đạt được thỏa thuận" ở phía Iran. Tuy nhiên, Iran sau đó bác bỏ thông tin. Truyền thông Iran dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết Tehran đã xem xét và bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột do Washington đưa ra, gọi những điều này là "quá đáng".

Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 27/3 dự đoán Mỹ sẽ hoàn thành các mục tiêu chiến sự ở Iran "trong vài tuần tới", bất kể Washington có triển khai bộ binh tại khu vực hay không.

Huyền Lê (Theo Press TV, Anadolu Agency, CNN)