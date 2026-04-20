Giá dầu thô tăng mạnh vì căng thẳng Trung Đông leo thang

Mỗi thùng dầu thế giới đắt thêm 8%, trong khi giá vàng giảm gần 80 USD một ounce khi căng thẳng Mỹ - Iran tăng nhiệt.

Lúc 7h sáng ngày 20/4, giá dầu Brent tăng 7% lên gần 97 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 8% lên 90 USD.

Giá vàng thế giới hiện cũng giảm 76 USD về 4.753 USD một ounce. Các diễn biến này đảo ngược so với cuối tuần trước, do căng thẳng tại Trung Đông tăng nhiệt trở lại.

Giá dầu Brent biến động mạnh trong vài tháng qua. Đồ thị: Trading Economics

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/4 cho biết quân đội Mỹ đã nổ súng vào một tàu container Iran tại Vịnh Oman, sau đó bắt giữ tàu này. Ông cho biết con tàu cố vượt qua lệnh phong tỏa Hải quân của Mỹ để ra vào các cảng của Iran, nhưng không thành công.

Trước đó, Iran tấn công một tàu dầu tại eo biển Hormuz ngày 18/4. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng vào tàu dầu này. Một tàu container khác cũng bị trúng vật thể chưa xác định, theo Trung tâm Điều phối Hàng hải Vương quốc Anh.

Ông Trump tiếp tục dọa sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và cầu tại Iran nếu lãnh đạo nước này không chấp nhận một thỏa thuận với Mỹ. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran dự kiến hết hiệu lực tuần này. Ông gọi các cuộc tấn công tàu cuối tuần qua của Iran là "vi phạm hoàn toàn" thỏa thuận ngừng bắn.

Hiện chưa rõ Mỹ và Iran có tiến hành vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Pakistan hay không. Ông Trump cho biết hai bên dự định đàm phán tại Islamabad ngày 20/4. Tuy nhiên, Iran tuyên bố sẽ không tham dự khi lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn được duy trì và hai bên còn nhiều bất đồng khác, theo hãng thông tấn Israel IRNA.

Căng thẳng Trung Đông đột ngột leo thang cuối tuần qua, sau khi Mỹ và Iran dường như tiến gần tới một thỏa thuận. Giá dầu lao dốc ngày 17/4 sau khi Iran bất ngờ tuyên bố tạm thời mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu thương mại, nhằm đáp lại thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Tuy nhiên, nước này vẫn duy trì nhiều điều kiện về di chuyển như trước đây.

Ông Trump cũng không dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng của Iran. Gần một ngày sau, Tehran tuyên bố đóng lại Hormuz.

