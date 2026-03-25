Giá dầu thế giới giảm mạnh, vàng tăng

Giá dầu thô giảm về dưới 100 USD một thùng, trong khi vàng thế giới tăng trở lại do nhà đầu tư kỳ vọng các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 25/3, giá dầu thô Mỹ WTI giảm 4% về 88,5 USD một thùng. Đầu phiên, giá có thời điểm ở 87,8 USD. Dầu Brent hiện giảm 5% còn 99 USD.

Trước đó, chốt phiên 24/3, dầu WTI tăng 4,8%, còn dầu Brent đắt thêm 4,5% lên 104 USD một thùng.

Diễn biến giá dầu WTI trong một năm qua. Đồ thị: Trading Economics

Giá dầu đi xuống khi nhà đầu tư kỳ vọng khả năng các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông, từ đó xoa dịu sự gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/3 cho biết Washington đạt tiến triển trong nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự, và Tehran đã có sự nhượng bộ quan trọng. Reuters cũng trích nguồn tin thân cận cho biết Washington gửi đến Tehran bản kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột.

Kênh Channel 12 (Israel) cho biết lệnh ngừng bắn một tháng sẽ được công bố theo một cơ chế do các đặc phái viên Trung Đông của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner xây dựng.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố đàm phán với một lãnh đạo cấp cao Iran để chấm dứt xung đột, nhưng người này không phải Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Tuy nhiên, Tehran sau đó phủ nhận có các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ tuyên bố của ông Trump, nói rằng nước này không có liên hệ nào với Mỹ.

Xung đột tại Trung Đông đã kéo dài gần 4 tuần. Sau khi Mỹ - Israel phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, Tehran gần như đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả, buộc các quốc gia phụ thuộc vào tuyến vận tải này phải gấp rút tìm tuyến thay thế và sử dụng nguồn dự trữ.

Mỹ gần đây tăng cường lực lượng, khí tài và kêu gọi đồng minh hỗ trợ để mở lại eo biển Hormuz. Dù Iran "đặc cách" cho tàu thuyền một số nước đi qua, nhưng lại đe dọa tấn công bất cứ tàu nào của Mỹ, Israel hoặc đồng minh.

Sự gián đoạn nguồn cung từ vùng Vịnh khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, kéo theo nguy cơ lạm phát trên diện rộng. Giá dầu thô thế giới tháng này có thời điểm tiến sát 120 USD một thùng - cao nhất kể từ năm 2022.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sáng 25/3, sau chuỗi giảm liên tiếp. Đồ thị: Kitco

Trên thị trường tài sản, giá vàng thế giới tăng trở lại, chốt phiên 24/3 tại 4.473 USD một ounce. Mở cửa phiên 25/3, giá tiếp tục chạm 4.554 USD. Thông tin Mỹ đang tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột tại Trung Đông là lý do kim loại quý tăng sau nhiều phiên liên tiếp đi xuống. Thông thường, xung đột hạ nhiệt sẽ kéo giá dầu thế giới xuống, từ đó làm giảm rủi ro lạm phát, khiến nhà đầu tư đặt cược các ngân hàng trung ương giảm lãi suất. Lãi suất thấp sẽ có lợi cho vàng.

Hà Thu (theo Reuters)