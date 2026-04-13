Giá dầu lên hơn 100 USD

Việc ông Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu thô thế giới tăng gần 10%, trong khi vàng mất hơn 90 USD.

Mở cửa phiên giao dịch 13/4, giá hai loại dầu thô chủ chốt của thế giới đều vượt 100 USD một thùng. Hiện dầu Brent có giá 103 USD một thùng, trong khi WTI là 105 USD.

Giá dầu Brent tăng vọt sáng phiên 13/4. Đồ thị: Trading Economics

Giá dầu tăng vọt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 tuyên bố hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, khi Washington và Tehran kết thúc đàm phán cuối tuần trước mà không đạt thỏa thuận. Ông cũng cảnh báo hải quân nước này sẽ truy tìm và chặn mọi tàu hàng trả phí đi lại cho Iran, cũng như bắt đầu rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Lãnh đạo Mỹ khẳng định eo biển sẽ hoàn toàn mở cửa với tất cả tàu thuyền vào thời điểm nào đó. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng tuyên bố chặn toàn bộ hoạt động ra vào các cảng biển của Iran từ sáng ngày 13/4.

Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã lao dốc sau khi chiến sự nổ ra cuối tháng 2, gây ra đợt gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử. Trước chiến sự, khoảng 20% nguồn cung dầu và khí hóa lỏng toàn cầu đi qua tuyến đường thủy này.

Theo hãng dữ liệu LSEG, 3 siêu tàu dầu đã đi qua eo biển này ngày 11/4. Mỗi tàu có thể chở tới 2 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước chiến sự, khi mỗi ngày có hơn 100 tàu qua đây.

Trên thị trường vàng, giá vàng thế giới giao ngay giảm mạnh ngay khi mở cửa. Hiện mỗi ounce mất 91 USD xuống 4.656 USD.

Giá lao dốc do diễn biến mới về chiến sự tại Trung Đông. Giá dầu tăng tốc kéo theo rủi ro lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương toàn cầu ngần ngại giảm lãi suất. Tình huống này gây bất lợi cho vàng, do kim loại quý không trả lãi cố định. Từ khi chiến sự nổ ra, giá vàng đã giảm khoảng 10%.

Ngoài vàng, các kim loại khác cũng giảm. Bạc hiện hạ gần 3% về 73,5 USD một ounce. Bạch kim và palladium cũng sụt gần 2%.

Hà Thu (theo Kitco, CNBC)