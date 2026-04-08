Giá dầu giảm gần 19% vì Mỹ ngừng tấn công Iran

Giá dầu thô Mỹ xuống dưới 100 USD một thùng, trong khi giá vàng tăng gần 140 USD mỗi ounce.

Mở cửa phiên giao dịch 8/4, giá dầu thô Mỹ WTI có thời điểm giảm gần 19% về 91,64 USD một thùng. Hiện tại, giá dao động quanh 96 USD. Dầu Brent hạ 15% về sát 93 USD.

Thị trường đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, với điều kiện Tehran mở lại eo biển Hormuz. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng cho biết họ chấp thuận lệnh ngừng bắn.

Diễn biến giá dầu thô WTI một năm qua. Đồ thị: Trading Economics

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, việc đi lại qua eo biển Hormuz được cho phép trong hai tuần này, dưới sự quản lý của quân đội Iran. Ông khẳng định Iran sẽ ngừng tấn công nếu những hành động quân sự nhằm vào nước này kết thúc. Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ được tổ chức tại Pakistan vào 10/4.

Các thông báo được đưa ra khi còn chưa đầy hai giờ trước khi tối hậu thư mà Tổng thống Mỹ đặt ra với Iran hết hạn. Theo tối hậu thư, quốc gia vùng Vịnh phải đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước 20h giờ miền đông (7h giờ Hà Nội ngày 8/4) nếu không muốn cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá.

Chiến sự tại Trung Đông đã kéo dài hơn một tháng, làm gián đoạn 20% dòng chảy dầu, khí LNG toàn cầu khi eo biển Hormuz bị phong tỏa. Giá dầu thô, nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng trên toàn cầu vì thế tăng vọt. Dầu thô từng lên sát 120 USD một thùng đầu tháng trước.

Trên thị trường vàng, giá vàng thế giới tăng 137 USD lên 4.849 USD một ounce.

Giá vàng thế giới tăng vọt sáng 8/4. Đồ thị: Kitco

Giá tăng khi xác suất các ngân hàng trung ương giảm lãi được cải thiện. Thời gian qua, kim loại quý này chịu sức ép khi chiến sự kéo lạm phát toàn cầu lên cao, khiến các nước ngần ngại nới lỏng chính sách tiền tệ. Từ khi chiến sự nổ ra, giá đã giảm khoảng 10%.

Thị trường chờ biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố hôm nay. Trên thị trường vật chất, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua thêm vàng dự trữ tháng thứ 17 liên tiếp.

Ngoài vàng, các kim loại khác cũng đang tăng. Giá bạc, bạch kim và palladium đắt thêm 1-2% so với hôm qua.

