Geely Monjaro - xe Trung Quốc lái hay

Tóm tắt đánh giá của ban giám khảo về Geely Monjaro:
Điểm mạnh:
- Thiết kế ngoại thất chăm chút, bắt mắt.
- Thiết kế nội thất phong cách hạng sang, độ hoàn thiện cao, trang bị nhiều công nghệ và tính năng.
- Ghế thiết kế công thái học, thoải mái, điểm nhấn với loa gắn ở tựa đầu.
- Khung gầm chắc chắn, cảm giác lái chính xác.
- Động cơ tăng áp mạnh mẽ.
- Xe trang bị hoạt loạt tính năng hỗ trợ lái cũng như công nghệ an toàn.
Điểm cần hoàn thiện:
- Cần số thiết kế chưa phù hợp với tổng thể.
- Rào cản thương hiệu Trung Quốc khiến khách hàng rụt rè hơn trong cách tiếp cận.
- Giá bán hơi cao so với một thương hiệu mới.