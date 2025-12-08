Geely Monjaro - xe Trung Quốc lái hay

Monjaro thiết kế bắt mắt, nội thất phong cách sang trọng, trang bị tiện nghi, khung gầm chắc chắn, lái hay và chính xác.

Car Test - Geely Monjaro

Tóm tắt đánh giá của ban giám khảo về Geely Monjaro:

Điểm mạnh:

- Thiết kế ngoại thất chăm chút, bắt mắt.

- Thiết kế nội thất phong cách hạng sang, độ hoàn thiện cao, trang bị nhiều công nghệ và tính năng.

- Ghế thiết kế công thái học, thoải mái, điểm nhấn với loa gắn ở tựa đầu.

- Khung gầm chắc chắn, cảm giác lái chính xác.

- Động cơ tăng áp mạnh mẽ.

- Xe trang bị hoạt loạt tính năng hỗ trợ lái cũng như công nghệ an toàn.

Điểm cần hoàn thiện:

- Cần số thiết kế chưa phù hợp với tổng thể.

- Rào cản thương hiệu Trung Quốc khiến khách hàng rụt rè hơn trong cách tiếp cận.

- Giá bán hơi cao so với một thương hiệu mới.