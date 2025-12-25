Geely mang toàn bộ sản phẩm đến triển lãm xe lớn nhất Việt Nam

Ba xe Geely Coolray, Monjaro, EX5 cùng tham gia Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 tại VEC từ 26/12.

Hãng xe Trung Quốc Geely xác nhận tham dự Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam với 3 mẫu xe đang kinh doanh. Bên cạnh trưng bày Coolray, Monjaro, EX5, ba mẫu xe này còn tham gia hoạt động lái thử trong sa hình và lái thử đường trường. Tổng cộng, Geely mang đến VnMS 9 xe. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được Geely tư vấn về sản phẩm hay may mắn nhận được những phần quà từ chương trình mingame của hãng.

Geely Monjaro trong hành trình Car Test của các giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Coolray là xe gầm cao cỡ B, lắp máy xăng 1.5 tăng áp, bán 3 phiên bản, giá 538-628 triệu đồng. Người anh em Monjaro ở hạng cao hơn, gầm cao cỡ D, bán 3 phiên bản (tùy chọn máy xăng hoặc hybrid), giá 1,099-1,199 tỷ đồng. Cuối cùng là EX5 - mẫu crossover điện cỡ C, bán hai phiên bản, giá 839-889 triệu đồng.

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - Triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - do VnExpress tổ chức, vào cửa tự do, diễn ra trong ba ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

Minh Vũ