Geely EX5 - chăm chút nội thất, vận hành mức khá

EX5 thiết kế nội thất bắt mắt, cảm giác lái nhẹ nhàng, nhiều công nghệ và tiện ích sử dụng.

Geely EX5 - xe điện cho đô thị nhiều tính năng

Tóm tắt đánh giá Geely EX5:

Điểm nhấn:

- Ngoại hình EX5 thiết kế tròn trịa, đường nét bo tròn đơn giản, khác biệt so với những mẫu xe điện khác đang bán tại thị trường Việt Nam.

- Nội thất thiết kế bắt mắt, sử dụng vật liệu cao cấp tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

- Màn hình giải trí lớn, nhiều tiện nghi sử dụng.

- Cảm giác lái nhẹ nhàng, đặc trưng dòng xe đô thị.

- Không khó khăn trong việc tìm kiếm trạm sạc từ bên thứ ba.

Điểm chưa đạt:

- Hệ thống treo (giảm xóc) khá mềm khi vào cua gấp khiến xe có độ nghiêng lớn, mặt khác khiến những khách hàng dễ bị say xe hơn.

- Mức giá EX5 chưa phù hợp với một mẫu xe Trung Quốc so với đối thủ cùng phân khúc.