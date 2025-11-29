Geely EX5 - chăm chút nội thất, vận hành mức khá

Tóm tắt đánh giá Geely EX5:
Điểm nhấn:
- Ngoại hình EX5 thiết kế tròn trịa, đường nét bo tròn đơn giản, khác biệt so với những mẫu xe điện khác đang bán tại thị trường Việt Nam.
- Nội thất thiết kế bắt mắt, sử dụng vật liệu cao cấp tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.
- Màn hình giải trí lớn, nhiều tiện nghi sử dụng.
- Cảm giác lái nhẹ nhàng, đặc trưng dòng xe đô thị.
- Không khó khăn trong việc tìm kiếm trạm sạc từ bên thứ ba.
Điểm chưa đạt:
- Hệ thống treo (giảm xóc) khá mềm khi vào cua gấp khiến xe có độ nghiêng lớn, mặt khác khiến những khách hàng dễ bị say xe hơn.
- Mức giá EX5 chưa phù hợp với một mẫu xe Trung Quốc so với đối thủ cùng phân khúc.