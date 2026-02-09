Gần 900 căn nhà xã hội tại Bắc Ninh có giá 16 triệu một m2

Khu nhà xã hội Thống Nhất Smart City tại huyện Yên Phong cũ mở bán 16 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 792 triệu.

Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc mở bán đợt 1 khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City. Dự án nằm tại hai xã Yên Trung và Tam Đa (thuộc huyện Yên Phong cũ).

Đợt 1 có hơn 850 căn hộ mở bán với giá dao động 16,1-16,8 triệu đồng một m2, tùy vị trí. Giá bán đã gồm 5% VAT và 2% phí bảo trì. Người mua cần trả tổng cộng 792 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng cho một căn hộ.

Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ từ 2/3 đến 12/3. Dự án dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay.

Khu nhà xã hội Thống Nhất Smart City có tổng diện tích gần 8,6 ha, gồm 10 khối nhà cao 9 tầng với một hầm. Nguồn cung gồm 1.048 căn chung cư, 107 nhà liền kề. Một số hạng mục khác gồm khu thương mại dịch vụ, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học.

Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, tỉnh hoàn thành gần 20.000 căn, chiếm khoảng 20% tổng nguồn cung cả nước.

Năm nay, tỉnh được giao chỉ tiêu 19.000 căn, cao hơn cả Hà Nội song tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành trên 20.000 căn.

Đình Trí