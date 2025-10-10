Gần 3 km Vành đai 2 TP HCM trước ngày tái khởi công

Các hố ga được nhà thầu treo bảng cảnh báo hoặc che chắn lại để tránh nguy hiểm.

Trước đó, tháng 7/2019 hai học sinh 10 tuổi bị điện giật tử vong khi vui chơi trong công trường. Nguyên nhân là công nhân ngừng thi công nhưng không tắt nguồn điện, để dây điện rơi xuống đất.