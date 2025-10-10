Gần 3 km Vành đai 2 TP HCM trước ngày tái khởi công

Ở thành cầu, các mảng bêtông chuyển sang màu đen, bị vẽ bậy khắp nơi.
Trên công trường, rất nhiều loại lật liệu xây dựng ngổn ngang trong các bụi cỏ, bãi rác.
Các bãi đất trống trong dự án hình thành những con đường dân sinh, nơi đậu xe, tập kết phế liệu của các vựa ve chai.
Các hố ga được nhà thầu treo bảng cảnh báo hoặc che chắn lại để tránh nguy hiểm.
Trước đó, tháng 7/2019 hai học sinh 10 tuổi bị điện giật tử vong khi vui chơi trong công trường. Nguyên nhân là công nhân ngừng thi công nhưng không tắt nguồn điện, để dây điện rơi xuống đất.
Trước thời điểm thi công trở lại, hiện đoạn 3 vẫn còn một vài hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.
Cách đó khoảng 4 km, nhiều hộ dân ở gần khu vực ngã tư Bình Thái đang bàn giao mặt bằng để thi công đoạn 2. Đoạn này dài 2,75 km từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng, dự kiến khởi công ngày 30/10.
Từ trên cao, đoạn 2 hướng từ đường Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng còn nhiều mặt bằng chưa bàn giao.
Vành đai 2 là tuyến đô thị bao quanh TP HCM, còn gần 14 km chưa khép kín, chia thành bốn dự án tổng vốn gần 16.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn 1 dài 3,5 km (cầu Phú Hữu – Võ Nguyên Giáp) dự kiến khởi công trước 15/11; đoạn 4 dài 5,3 km (quốc lộ 1A – Nguyễn Văn Linh) đang nghiên cứu đầu tư công.
Bốn đoạn Vành đai 2 chưa khép kín. Đồ họa: Thanh Huyền.
Toàn tuyến dài 70 km, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2022-2023. Dự án giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành trục giao thông kết nối các cửa ngõ Đông - Tây, giảm áp lực xe vào trung tâm và hạn chế ùn tắc.
Quỳnh Trần