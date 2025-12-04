Gần 3.300 nhà ở Lâm Đồng ngập sâu do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập, sạt lở tại nhiều nơi, gần 3.300 nhà bị ngập, hàng chục tàu cá chìm, giao thông chia cắt, một người tử vong.

Chiều 4/12, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Lâm Đồng cho biết các xã bị ngập nhiều gồm Hàm Liêm, Sông Lũy, Lương Sơn, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn, Liên Hương, Hàm Thuận, Hàm Thắng, Hồng Thái, Bắc Bình và Hiệp Thạnh. Hơn 860 hộ trong vùng nguy hiểm đã được di dời. Nạn nhân tử vong là người đàn ông 60 tuổi ở thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm.

Lũ thượng nguồn đổ về gây ngập quốc lộ 1 và dân cư xã Hồng Sơn. Ảnh: Việt Quốc

Mưa lũ làm 24 tàu cá chìm, 32 tàu đứt neo trôi ra cửa biển được vớt; hơn 3.300 ha nông nghiệp ngập, hơn 4.000 gia súc, gia cầm chết. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 16 điểm sạt lở, 4 cầu cống hư hỏng; nhiều tuyến đường và cao tốc bị ngập, chia cắt, trong đó có các đèo Mimosa, Prenn, D’ran, Gia Bắc.

Hồ Sông Quao (Hàm Thuận Bắc) đã giảm xả lũ còn 360 m3/s vào chiều nay. Ảnh: Việt Quốc

Từ tối qua đến sáng nay, nhiều nơi ở tỉnh mưa to 100-200 mm, cộng với xả lũ hồ chứa khiến một số khu vực ngập sâu. Đến chiều, mưa giảm còn dưới 18 mm. Dự báo những ngày tới thời tiết tạnh, các hồ thủy lợi sẽ giảm xả.

Việt Quốc