Ford Mustang Mach-E - xe điện thể thao cho cuộc sống hàng ngày

Tóm tắt đánh giá Ford Mustang Mach-E:
Ưu điểm:
- Tên tuổi thương hiệu Mỹ, xe điện hiệu suất cao.
- Xe trang bị nhiều công nghệ.
- Khả năng vận hành gần gũi hơn với thành thị.
- Khung gầm chắc chắn, phản hồi vô-lăng chi tiết và linh hoạt cho trải nghiệm lái tốt hơn những mẫu xe điện khác.
- Hệ thống âm thanh hay trong phân khúc xe thể thao.
Điểm cần cải tiến:
- Vận hành thiếu đi nét đặc trưng của tên tuổi xe Mustang.
- Phản hồi chân ga chưa thực sự là xe thể thao.
- Thiết kế thiếu điểm nổi bật, dễ bị hòa tan.
- Thiết kế màn hình giải trí quá to, các nút bấm điều chỉnh bố trí chưa phù hợp.