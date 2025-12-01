VnExpress Xe
Thứ hai, 1/12/2025, 05:00 (GMT+7)

Ford Mustang Mach-E - xe điện thể thao cho cuộc sống hàng ngày

Mẫu xe điện thể thao nhiều trang bị hướng đến giải trí, vận hành gần gũi thành thị, khung gầm chắc chắn.

Ford Mustang Mach-E - xe điện thể thao cho người thích trải nghiệm
 
 

Tóm tắt đánh giá Ford Mustang Mach-E:

Ưu điểm:

- Tên tuổi thương hiệu Mỹ, xe điện hiệu suất cao.

- Xe trang bị nhiều công nghệ.

- Khả năng vận hành gần gũi hơn với thành thị.

- Khung gầm chắc chắn, phản hồi vô-lăng chi tiết và linh hoạt cho trải nghiệm lái tốt hơn những mẫu xe điện khác.

- Hệ thống âm thanh hay trong phân khúc xe thể thao.

Điểm cần cải tiến:

- Vận hành thiếu đi nét đặc trưng của tên tuổi xe Mustang.

- Phản hồi chân ga chưa thực sự là xe thể thao.

- Thiết kế thiếu điểm nổi bật, dễ bị hòa tan.

- Thiết kế màn hình giải trí quá to, các nút bấm điều chỉnh bố trí chưa phù hợp.

