FIFA miễn phí 20.000 vé World Cup nữ ở New Zealand

LĐBĐ thế giới (FIFA) quyết định miễn phí lượng vé lớn ở New Zealand vì lo ngại tốc độ tiêu thụ vé chậm tại nước đồng chủ nhà World Cup nữ 2023.

Ngày 8/6, FIFA thông báo hơn một triệu vé xem World Cup 2023 đã được bán, nhưng hầu hết thuộc về các địa điểm tổ chức ở Australia. Giám đốc bóng đá nữ FIFA Sarai Bareman cho biết trên Reuters rằng việc thu hút người hâm mộ đến các SVĐ của đồng chủ nhà New Zealand rất khó khăn, do bóng đá ít được quan tâm.

New Zealand chưa thắng trận nào ở năm kỳ World Cup trước, còn Australia vượt qua vòng bảng ở bốn kỳ gần nhất. Australia hiện đứng thứ 10 trên bảng thứ bậc FIFA và đội hình có chất lượng để cạnh tranh huy chương. New Zealand đang đứng thứ 26, chỉ vừa ngắt mạch 10 trận toàn hòa và thua khi hạ Việt Nam 2-0.

Một nhóm CĐV Việt Nam hòa cùng các khán giả New Zealand xem trận giao hữu giữa hai đội tuyển trên sân McLean ở thành phố Napier ngày 10/7 Ảnh: AP

Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đang cố gắng thu hút sự quan tâm của người dân với sự kiện. "Vẫn còn vé xem các trận đấu trên khắp New Zealand, vì vậy cho dù bạn là người hâm mộ đích thực hay phong trào thì cũng hãy rời màn hình TV và đến sân theo dõi", bà kêu gọi trên trang Instagram cá nhân.

20.000 vé miễn phí sẽ được phát hành đều ở bốn thành phố tổ chức gồm Auckland, Hamilton, Wellington và Dunedin. Một đối tác của World Cup nữ 2023 cũng xác nhận cung cấp 5.000 vé miễn phí ở New Zealand.

Bốn sân đấu của New Zealand là Eden Park sức chứa 48.276 chỗ ngồi, Wellington (39.000), Waikato (25.111) và Forsyth Barr (28.744). Đây là những địa điểm tổ chức các trận đấu của bảng A - gồm chủ nhà New Zealand, Na Uy, Philippines và Thụy Sĩ, bảng C - gồm Tây Ban Nha, Costa Rica, Zambia và Nhật Bản, bảng E - gồm Mỹ, Hà Lan, Việt Nam và Bồ Đào Nha, bảng G - gồm Thụy Điển, Nam Phi, Italy và Argentina.

New Zealand đá trận mở màn gặp Na Uy vào ngày 20/7 tại sân Eden Park. Cũng ở sân này hai ngày sau, Việt Nam gặp đương kim vô địch Mỹ.

Hiếu Lương