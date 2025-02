EVN, PVN được giao làm chủ đầu tư hai nhà máy điện hạt nhân

Thủ tướng giao EVN, PVN lần lượt làm chủ đầu tư hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, đảm bảo hoàn thành vào cuối 2030.

Việt Nam khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm 2 nhà máy, dự kiến hoàn thành đầu tư trong 5 năm. Theo đó, nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Nhà máy Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia (PVN) sẽ làm chủ đầu tư nhà máy Ninh Thuận 2.

Ông giao EVN, PVN đàm phán với các đối tác nước ngoài để thực hiện dự án ngay trong tháng 2. Các tập đoàn này phải có đối tác dự phòng để sẵn sàng trong mọi tình huống. Trên cơ sở này, chủ đầu tư xác định quy mô, công suất, tổng mức đầu tư nhà máy. Sau đó, cấp thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định.

Việt Nam ước tính cần khoảng 2.400 nhân lực cho dự án điện hạt nhân này. Thủ tướng yêu cầu các bên rà soát, tập hợp những người đã được đào tạo trong lĩnh vực điện hạt nhân. Họ cũng cần có kế hoạch đào tạo bổ sung, thu hút nhân lực, nhất là các vị trí chủ chốt như tổng chỉ huy của dự án.

Việc lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải bảo đảm công khai, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực, theo yêu cầu của Thủ tướng. Các thủ tục bố trí vốn cho dự án phải được thực hiện trước 15/2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, ngày 4/2. Ảnh: VGP

Về phía địa phương, Ninh Thuận đã lập Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền. Địa phương này được yêu cầu triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Bộ Tài chính được giao cấp đủ ngân sách để trong năm nay hoàn thành việc di dời và ổn định nơi ở, sinh kế cho người dân vùng dự án, với mục tiêu "nơi ở mới tốt hơn cũ". Đồng thời, tỉnh Ninh Thuận sớm kêu gọi hợp tác công tư, thu hút đầu tư để khai thác dân dụng sân bay Thành Sơn.

Hành lang pháp lý để triển khai dự án điện hạt nhân cơ bản đầy đủ, khi Luật Điện lực (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào cuối 2024. Các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, an toàn, bảo vệ môi trường... cũng đủ cơ sở để thực hiện.

Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương trình dự thảo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh liên quan điện hạt nhân trước ngày 28/2. "Quy hoạch phải dựa trên tổng thể lợi ích quốc gia, cân đối giữa các địa phương, vùng miền và ưu tiên bố trí công trình năng lượng trọng điểm tại địa bàn khó khăn", Thủ tướng lưu ý.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư được giao thẩm định nhanh nhất các thủ tục, đề xuất cơ chế, chính sách cho đầu tư loại nguồn điện này. Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán việc đào tạo nguồn nhân lực cho dự án. Còn Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định liên quan môi trường dự án.

Năm ngoái, tổng công suất lắp đặt hệ thống điện khoảng 85.000 MW. Đến năm 2030, công suất hệ thống điện cần đạt khoảng 150.000 MW, sau đó tăng lên 400.000 - 500.000 MW vào 2050, theo Quy hoạch điện VIII.

Chưa kể, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm nay và hai chữ số trong các năm tiếp theo. Tức là, nhu cầu tăng trưởng điện mỗi năm khoảng 12-14%. Do đó, phát triển điện hạt nhân sẽ giúp Việt Nam đa dạng nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng và đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 theo cam kết tại COP26.

"Phát triển, xây dựng nhà máy điện hạt nhân là vấn đề lớn, đại sự quốc gia. Cả hệ thống chính trị cần vào cuộc thực hiện việc này", Thủ tướng nói, thêm rằng đây cũng là vấn đề khó, nhạy cảm nên cần có sự tập trung, đầu tư công sức, trí tuệ tương xứng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, trong đó xác định rõ người, thời gian, trách nhiệm, kết quả. Kế hoạch phải cụ thể từng mốc thời gian, nhiệm vụ cho các bộ ngành, địa phương. Việc này nhằm bám sát lộ trình, bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

"Tinh thần vướng đâu gỡ đó, xác định rõ ai giải quyết, bao giờ hoàn thành, kết quả là gì, tránh trả lời lòng vòng", ông nói.

Phương Dung