EU triệu tập quan chức Nga về vụ tòa nhà của liên minh ở Ukraine bị hư hại

EU triệu đại diện ngoại giao của Moskva ở Brussels, sau khi cáo buộc Nga tập kích Kiev gây hư hại cho tòa nhà phái bộ liên minh tại Ukraine.

"Tôi vừa trao đổi với các đồng nghiệp thuộc phái bộ Liên minh châu Âu (EU) tại Kiev, sau khi tòa nhà của chúng tôi bị hư hại trong đòn tập kích của Nga", Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas viết trên X hôm nay. "Không một phái bộ ngoại giao nào đáng bị nhắm mục tiêu. Đáp lại, chúng tôi triệu tập phái viên Nga tại Brussels".

Đại diện Nga tại EU hiện là đại biện Karen Malayan. Bà Kallas không nêu thêm thông tin về cuộc gặp. Giới chức Nga chưa lên tiếng về động thái.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas phát biểu tại Brussels, Bỉ ngày 15/7. Ảnh: AFP

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 600 tên lửa, UAV tập kích 13 địa điểm trong đêm 27/8, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng tại Kiev. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nói đợt tập kích đã làm hư hại một tòa nhà của EU. Đại sứ EU tại Kiev chia sẻ hình ảnh một văn phòng với cửa sổ bị thổi tung, mảnh vỡ vương vãi khắp sàn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mô tả đây là bằng chứng cho thấy Nga sẽ dùng mọi cách để gây sức ép lên Ukraine. Theo bà von der Leyen, Brussels cần phải duy trì "áp lực tối đa" lên Moskva thông qua các lệnh trừng phạt và hỗ trợ Kiev.

Hư hại trong văn phòng phái bộ ngoại giao EU ở Kiev, Ukraine. Ảnh: X/kmathernova

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu các cơ sở công nghiệp quốc phòng và căn cứ quân sự của Ukraine trong đợt tập kích lớn đêm 27/8.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga đã tập kích thành công các hạ tầng quân sự và liên quan quân sự của Ukraine, trong khi Kiev vẫn tấn công mục tiêu dân sự ở Nga. Ông thêm rằng Moskva vẫn quan tâm đến tiến trình đàm phán để "đạt được các mục tiêu thông qua con đường chính trị và ngoại giao".

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)