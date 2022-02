EU cáo buộc Nga cố chia rẽ châu Âu

EU cáo buộc Nga chia rẽ thành viên trong khối khi gửi thư cho từng nước để làm rõ lập trường của họ về nguyên tắc an ninh quốc tế.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell hôm qua cho biết ông đã thay mặt toàn bộ khối trả lời các bức thư do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gửi tới một số nước châu Âu yêu cầu họ giải thích về học thuyết an ninh không thể chia cắt.

"EU có chính sách an ninh và đối ngoại chung. Mục tiêu của chúng tôi là hành động thống nhất trong tất cả các vấn đề có lợi ích chung quan trọng. Điều này cũng bao gồm việc phối hợp trả lời thư", Borrell nói, thêm rằng động thái của ông được sự ủng hộ "nhất trí" của 27 thành viên EU.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell họp báo chug với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Washington D.C hôm 7/2. Ảnh: AFP.

Nga cho biết khái niệm an ninh không thể chia cắt, được ghi trong các hiệp ước quốc tế, nghĩa là an ninh của một quốc gia gắn bó chặt chẽ với quốc gia khác và việc mở rộng liên minh quốc phòng NATO sang các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là Ukraine và Gruzia sẽ tự động đe dọa Nga.

Ngoại trưởng Lavrov đã yêu cầu các quốc gia EU nhận được thư nên trả lời riêng, không phải dưới danh nghĩa chung EU. Tuy nhiên Borrell khẳng định các thành viên EU quyết định trả lời thế nào tùy thuộc vào chính họ.

"Chỉ những người muốn chia rẽ chúng tôi mới đặt câu hỏi về quyết định như vậy", ông lập luận.

Borrell cũng nói rằng thư ông gửi cho Ngoại trưởng Lavrov "đề cập các vấn đề mà Lavrov nêu ra và nhắc lại đề nghị của EU cùng các quốc gia thành viên là tiếp tục đối thoại với Nga về cách tăng cường an ninh cho tất cả".

Tình báo Mỹ cáo buộc nước này dồn hơn 100.000 quân sát biên giới Ukraine với ý định tiến đánh. Moskva nhiều lần bác bỏ và khẳng định mọi động thái đều nhằm mục đích tự vệ, đồng thời yêu cầu phương Tây đáp ứng một loạt yêu cầu an ninh, trong đó có ngừng mở rộng NATO về phía đông.

Trong cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ở Moskva ngày 7/2, Putin nói Nga sẽ làm mọi thứ để tìm ra biện pháp dàn xếp làm vừa lòng các bên và "không ai thắng nếu nổ ra chiến tranh ở châu Âu".

