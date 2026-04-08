EIA cảnh báo giá dầu vẫn cao dù eo biển Hormuz mở lại

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết giá nhiên liệu có thể tiếp tục tăng trong vài tháng, kể cả khi eo biển Hormuz không còn bị phong tỏa.

Trong báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn ngày 7/4, EIA tỏ ra thiếu chắc chắn về thị trường, khi dự báo giá dầu Brent giao ngay toàn cầu trung bình là 96 USD năm nay. Mức này tăng so với dự báo trước đó là 78,8 USD mỗi thùng.

"Chúng tôi vẫn duy trì phần bù rủi ro với giá dầu thô trong dự báo. Lo ngại về gián đoạn nguồn cung sẽ tiếp tục neo giá nhiên liệu ở mức cao hơn trước xung đột", EIA giải thích.

Cơ quan này cho rằng dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ mất vài tháng để phục hồi hoàn toàn. Do đó, giá nhiên liệu khó hạ nhiệt cho tới khi sản lượng của các quốc gia tại Trung Đông trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, họ ước tính giá xăng trung bình tại Mỹ tháng này có thể đạt đỉnh 4,3 USD một gallon (1,14 USD một lít). Còn mức bình quân năm là hơn 3,7 USD (khoảng 0,98 USD mỗi lít).

Giá dầu diesel trung bình cũng có thể lên tới 5,8 USD một gallon (1,53 USD một lít) trong tháng 4, và 4,8 USD (tức 1,27 USD mỗi lít) năm nay.

Người dân bơm nhiên liệu tại một trạm xăng ở Atlanta, Georgia, ngày 20/3/2026. Ảnh: Reuters

Báo cáo này được đưa ra vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, với điều kiện Tehran mở lại eo biển Hormuz. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng cho biết họ chấp thuận lệnh ngừng bắn.

Tại một sự kiện của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) tại Singapore ngày 8/4, các lãnh đạo Malaysia Aviation Group và Thai Airways International cho rằng dù Mỹ - Iran thông báo ngừng bắn, ảnh hưởng lên giá cả và nguồn cung nhiên liệu vẫn kéo dài. "Kể cả nếu chiến sự chấm dứt, sẽ phải mất nhiều tháng nữa giá nhiên liệu máy bay mới bình ổn", Nasaruddin Bakar - CEO Malaysia Aviation Group nhận định. Giá nhiên liệu máy bay đã tăng hơn gấp đôi từ khi chiến sự nổ ra, buộc nhiều hãng hàng không cắt giảm dịch vụ.

Chiến sự tại Trung Đông đã kéo dài hơn một tháng, làm gián đoạn 20% dòng chảy dầu, khí LNG toàn cầu khi eo biển Hormuz bị phong tỏa. Giá dầu thô, nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng trên toàn cầu vì thế tăng vọt. Dầu thô từng lên sát 120 USD một thùng đầu tháng trước. Tuy nhiên, thông báo của ông Trump sáng 8/4 khiến giá về dưới 100 USD.

Trong cuộc họp cuối tuần trước, quan chức Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) cũng cho biết kể cả khi chiến sự chấm dứt và eo biển Hormuz được mở lại, các nước vẫn mất vài tháng để khôi phục hoạt động và đạt mục tiêu sản lượng. Tại vùng Vịnh, nhiều cơ sở hạ tầng chịu thiệt hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Trước đó, trong họp báo ngày 31/3, sau cuộc gặp các Bộ trưởng Năng lượng EU, Ủy viên Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) Dan Jørgensen khẳng định "kể cả hòa bình đến ngay ngày mai, giá năng lượng sẽ không sớm quay về mức bình thường".

EIA cũng giảm nửa dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu so với trước đó, do tình trạng thiếu nhiên liệu ở một số khu vực trên thế giới, và các chính phủ tung biện pháp hạn chế tiêu thụ, xuất khẩu xăng dầu.

Nhu cầu dầu toàn cầu hiện được dự báo tăng khoảng 600.000 thùng một ngày, lên 104,6 triệu thùng. Con số này giảm so với dự báo trước đó là tăng 1,2 triệu thùng một ngày trong năm nay. "Chúng tôi giả định mức giảm nhu cầu chủ yếu xảy ra tại châu Á, do phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung dầu thô từ Trung Đông", EIA cho biết.

Cơ quan này kỳ vọng nhu cầu dầu phục hồi vào năm sau, khi nguồn cung trở lại bình thường vào cuối năm nay. Họ dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng trung bình 1,6 triệu thùng một ngày vào năm tới.

