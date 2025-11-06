Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao 3.280 ha

TP Hà Nội vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu A, tỷ lệ 1/2.000 rộng 3.280 ha, thuộc khu đô thị thể thao Olympic quy mô 16.081 ha.

Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu A, khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 3.280 ha, thuộc phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh. Phía bắc giáp đường Phan Trọng Tuệ, phía nam giáp vành đai 4. Khu đô thị có phía đông tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu và cụm công nghiệp Ngọc Hồi, còn phía tây là phân khu đô thị C4.

Phân khu này thuộc khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích 16.081 ha. Nếu được hình thành, đây sẽ là khu đô thị quy mô hàng đầu Thủ đô và cả nước.

Trên thế giới, khu đô thị thể thao (Sports urban area) được định nghĩa là các tổ hợp thể thao (sân vận động, bể bơi, học viện đào tạo... tiêu chuẩn quốc tế) kết hợp cùng khu dân cư, đô thị. Ngoài ra, các tổ hợp này cũng có các công trình tổ hợp thương mại, giải trí, du lịch... Một số dự án điển hình như Dubai Sports City (UAE) quy mô 5.000 ha, Qatar Sports City – Aspire Zone, Melbourne & Olympic Park (Australia).

Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra xác nhận quy hoạch phân khu A khu đô thị Olympic. Thời hạn quy hoạch đến 2045, tầm nhìn 2065.

Việc này cũng nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn đến 2050 đã được duyệt - hình thành một quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch, sinh thái phía Nam Hà Nội. Trong đó, khu vực này sẽ có khu liên hợp thể thao, các "làng Olympic" đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể tổ chức được đại hội thể thao châu Á, thế vận hội Olympic.

Hiện tại, mặt giá ở khu vực phía nam thấp hơn phía tây và đông của Hà Nội khi chưa có nhiều dự án, khu đô thị quy mô. Quỹ đất tại phía nam cũng còn nhiều hơn so với các khu vực khác ở Thủ đô.

Anh Tú