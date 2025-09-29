Đường 'tử thần' ở cửa ngõ TP HCM sắp được mở rộng lên 30 m

Sau 10 năm đình trệ, dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức cũ) được khởi động lại với tổng vốn tăng hơn gấp đôi, lên 1.859 tỷ đồng, hoàn thành năm 2027.

Theo nghị quyết vừa được HĐND TP HCM thông qua sáng 29/9, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu, dài 1,6 km, phường Long Trường) sẽ mở rộng lên 30 m.

Ban đầu, dự án được phê duyệt năm 2015 với tổng mức đầu tư 832 tỷ đồng, song do vướng mặt bằng nên chưa thể khởi công. Đến nay, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng tăng gần gấp ba, từ 508 tỷ đồng lên 1.506 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư đội thêm hơn 1.000 tỷ đồng.

Đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn gần cảng Phú Hữu nhỏ hẹp nhưng lượng ôtô tải, xe container rất đông. Ảnh: Gia Minh

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm thành phố sẽ hoàn tất điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. Công tác bồi thường, tái định cư bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026, khởi công quý IV và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Là trục giao thông chính phía Đông TP HCM, đường Nguyễn Duy Trinh đi qua các khu dân cư đông đúc cùng nhiều công ty, điểm tập kết vật liệu xây dựng. Đây cũng là tuyến độc đạo nối vào cảng Phú Hữu nên lưu lượng xe tải, container rất đông. Theo thống kê, đường Nguyễn Duy Trinh có hơn 10.000 lượt xe tải, container... chạy qua mỗi ngày.

Vị trí đường Nguyễn Duy Trinh và đoạn "tử thần". Đồ họa: Đăng Hiếu

Trong đó, đoạn từ vòng xoay Phú Hữu tới khu cảng mặt đường hẹp, không có dải phân cách nhiều năm qua trở thành nỗi ám ảnh vì xảy ra hàng loạt vụ tai nạn chết người. Dọc đoạn đường trên, cơ quan chức năng gắn nhiều biển báo ở các vị trí thường xảy ra tai nạn, kèm thống kê số người chết, bị thương để cảnh báo. Tuy nhiên, tai nạn chết người vẫn liên tục xảy ra.

Lê Tuyết