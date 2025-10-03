Sau một năm khai thác, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng dài 41 km nhiều đoạn hư hỏng nặng, chi chít "ổ gà, ổ voi", gây nguy hiểm cho xe đi qua.

Tuyến đường có điểm đầu ở xã Bắc Tân Uyên và điểm cuối tại xã Bàu Bàng (Bình Dương cũ), tổng vốn xây dựng hơn 3.800 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2024. Một số đoạn đã khai thác trước đó hai năm. Công trình được kỳ vọng kết nối các xã phía Bắc TP HCM với Đồng Nai, phục vụ giao thương liên vùng.

Một đoạn đường qua xã Bắc Tân Uyên hư hỏng nặng chiều 2/10. Ảnh: Phước Tuấn

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, mặt đường xuống cấp nhanh chóng. Đoạn qua xã Bắc Tân Uyên dài khoảng 10 km chi chít hố sâu. "Có đoạn 100 m nhưng hàng trăm ổ gà liên tiếp, xe đi qua lắc lư như xiếc, ban đêm mưa rất nguy hiểm", anh Thái, tài xế tuyến Đồng Xoài - Biên Hòa, nói.

Khu vực từ nút giao ĐT 741 đi Bàu Bàng cũng hư hỏng không kém, nhiều hố đường kính gần một mét, sâu 15 cm. Khi mưa xuống, nước đọng khiến tài xế khó nhận diện để tránh.

Đường 3.800 tỷ đồng nối TP HCM - Đồng Nai dày đặc 'ổ voi' Tuyến đường hư hỏng vào thời điểm cuối tháng 9 đã được dặm vá. Video: Người dân cung cấp

Chị Hằng, chủ quán cơm ở xã Bắc Tân Uyên, cho biết tình trạng hư hỏng diễn ra khoảng một tháng nay. "Chiều tối trời mưa, nhiều xe du lịch chạy nhanh sập hố, cạ gầm, bể bánh. Xe máy cũng hay ngã, có người bị thương", chị kể.

Anh Huy, chủ tiệm vá lốp, nói nhiều xe sập hố hỏng cả căm bánh, rách lốp. Tuyến đường từng được dặm vá, sửa chữa nhưng chỉ sau vài cơn mưa lại hư như cũ.

Ngoài mặt đường bong tróc, nhiều điểm sạt lở hình thành hàm ếch ăn sâu vào kết cấu, hệ thống thoát nước mất tấm đan bảo vệ, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Tuyến này mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt xe, chủ yếu là xe tải, container, phục vụ các khu công nghiệp.

Sau khi dặm vá, đơn vị thi công bỏ nhành cây và bình nhựa báo hiệu cho người đi đường tránh. Ảnh: Phước Tuấn

Chiều 2/10, công nhân nhà thầu thi công đã dùng bêtông dặm vá tạm các điểm hư hỏng, đặt cây xanh, bình nhựa để cảnh báo phương tiện.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết đã nắm thông tin phản ánh và sẽ kiểm tra thực tế tình trạng tuyến đường.

Phước Tuấn