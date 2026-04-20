Đường 10 làn Tây Thăng Long ngổn ngang, trễ hẹn giao mặt bằng

Đường 10 làn nối Hồ Tây với phía tây Hà Nội là trục giao thông quan trọng, giúp kết nối và mở rộng không gian phát triển khu vực phía tây Thủ đô.
Dự án đường Tây Thăng Long dài khoảng 33 km, chia thành 5 đoạn. Hiện đoạn từ Võ Chí Công đến Phạm Văn Đồng và đoạn từ Văn Tiến Dũng đến Tây Tựu - Thượng Cát đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2019.
Đoạn 2 từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng dài khoảng 3,2 km, dự kiến hoàn thành năm 2021 nhưng đến nay vẫn thi công cầm chừng do vướng giải phóng mặt bằng tại phường Đông Ngạc. Khu vực này còn nhiều nhà dân, đã quá hạn bàn giao so với mốc 31/3/2026.
Dự án đoạn này có tổng mức đầu tư khoảng 2.344 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 1.673 tỷ đồng. Tổng diện tích thu hồi khoảng 19,2 ha, gồm 15,93 ha đất nông nghiệp và 3,27 ha đất ở.
Khu vực đầu tuyến giao với đường Phạm Văn Đồng đang tiến hành phá dỡ một số nhà dân để bàn giao mặt bằng.
Theo UBND phường Đông Ngạc, tiến độ còn vướng do một số hộ chưa đồng thuận đơn giá bồi thường, đồng thời có kiến nghị về nguồn gốc sử dụng đất và diện tích đo đạc.
Từ giữa tháng 3/2026, phường đã công bố dự thảo quy chế bốc thăm vị trí tái định cư cho các hộ đủ điều kiện phục vụ dự án. Dự thảo nêu ưu tiên lựa chọn vị trí với các trường hợp chấp hành tốt, bàn giao mặt bằng sớm.
Trong phạm vi dự án, chị Đỗ Hồng Nhung, người kinh doanh trên đường Cổ Nhuế, cho biết còn băn khoăn về mức bồi thường và mong muốn được bố trí đất tái định cư do gia đình đông người. Theo chị, căn nhà hiện nằm ở vị trí mặt đường, thuận lợi buôn bán nên việc di dời sẽ ảnh hưởng đến sinh kế, trong khi chi phí thuê địa điểm kinh doanh mới khá cao.
Dắt cháu đi dạo qua con ngõ 162 Cổ Nhuế ngổn ngang nhà cửa phá dỡ, bà Nguyễn Thị Mai (78 tuổi) cho biết sau khi bàn giao nhà, bà đang sống cùng 7 người trong điều kiện chật chội, sinh hoạt bị đảo lộn. Bà Mai mong sớm được bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.
Đoạn từ sông Nhuệ đến đường Văn Tiến Dũng mới hoàn thành lớp thảm thô một chiều với 5 làn đường trên tổng số 10 làn. Người dân di chuyển qua đây thường xuyên phải chịu cảnh bụi bặm.
Cầu vượt sông Nhuệ - cây cầu duy nhất trên tuyến - vẫn chưa hoàn thành. Công trường vắng công nhân, vật liệu xây dựng ngổn ngang.
Đoạn 4 trục Tây Thăng Long dài khoảng 4,9 km, từ Tây Tựu đến đường Vành đai 4, đang bắt đầu thi công. Tại khu vực trước trụ sở Công an xã Ô Diên, mặt bằng dần lộ diện sau khi được san ủi.
Đoạn cuối dài khoảng 20 km, từ Vành đai 4 qua xã Ô Diên đến phường Sơn Tây, đã bắt đầu thi công.
Trục Tây Thăng Long dài 33 km, quy mô 10 làn xe, là tuyến hướng tâm theo trục Đông - Tây, kết nối trung tâm Hà Nội với khu đô thị Sơn Tây và các khu vực Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Phúc Thọ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giảm áp lực cho các trục hiện hữu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía tây Thủ đô.
Dự án đường Tây Thăng Long. Đồ họa: Hoàng Thanh
Thế Bằng