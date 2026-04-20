Đường 10 làn Tây Thăng Long ngổn ngang, trễ hẹn giao mặt bằng

Đoạn 2 từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng dài khoảng 3,2 km, dự kiến hoàn thành năm 2021 nhưng đến nay vẫn thi công cầm chừng do vướng giải phóng mặt bằng tại phường Đông Ngạc. Khu vực này còn nhiều nhà dân, đã quá hạn bàn giao so với mốc 31/3/2026.

Dự án đoạn này có tổng mức đầu tư khoảng 2.344 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 1.673 tỷ đồng. Tổng diện tích thu hồi khoảng 19,2 ha, gồm 15,93 ha đất nông nghiệp và 3,27 ha đất ở.