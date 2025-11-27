Dùng ngân sách Trung ương xây nhà mới cho người dân vùng lũ

Thủ tướng giao Bộ Tài chính đề xuất sử dụng nguồn lực từ ngân sách Trung ương và phân công một số tỉnh thành hỗ trợ xây nhà mới cho người dân vùng mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 27/11 gửi công điện giao chủ tịch tỉnh Đăk Lăk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng sớm rà soát, thống kê số hộ dân có nhà bị sập, đổ, trôi cần xây dựng lại; số hộ có nhà bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa.

Bốn tỉnh đồng thời thống kê tổng kinh phí cần thiết để sửa chữa, xây nhà mới cho người dân trên địa bàn, trong đó nêu rõ khả năng địa phương có thể tự cân đối và đề nghị trung ương hỗ trợ. Số liệu này gửi về Văn phòng Chính phủ trong hôm nay để báo cáo Thủ tướng.

Trên cơ sở số liệu của địa phương, Bộ trưởng Tài chính đề xuất sử dụng nguồn ngân sách trung ương và phân công các tỉnh thành có điều tiết ngân sách về trung ương tham gia hỗ trợ bốn tỉnh sửa chữa, xây nhà mới cho người dân. Mục tiêu là người dân vùng mưa lũ có nhà ở trước Tết Nguyên đán 2026.

Bộ Quốc phòng, Công an huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà.

Nhà cửa ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đăk Lăk sập tường, trôi mái sau lũ. Ảnh: Tuấn Việt

Ngày 16-21/11, mưa lũ ở Nam Trung Bộ khiến 98 người chết, 10 người mất tích; trong đó Đăk Lăk 63 người chết, Khánh Hòa 22, Lâm Đồng 5, Gia Lai 3, Huế, Đà Nẵng mỗi nơi hai người và một người ở Quảng Trị. 10 người mất tích ở Đăk Lăk (8) và Đà Nẵng (2). 426 nhà bị đổ sập, tập trung ở Đăk Lăk, Gia Lai và Khánh Hòa và gần 2.100 nhà hư hỏng.

Từ ngày 18 đến 23/11, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 4 tỉnh hơn 1.500 tỷ đồng. Đến 25/11, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận hơn 2.000 tỷ đồng từ tổ chức, cá nhân ủng hộ vùng lũ. Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn, Đăk Lăk 2.000 tấn.

Thực hiện thông báo của Bộ Chính trị, Hà Nội đã hỗ trợ Gia Lai 50 tỷ đồng, TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa 50 tỷ cùng nhiều hàng hóa; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng 50 tỷ đồng, 30 tấn hàng và 15 tỷ đồng cho ba tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa. Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lăk 40 tỷ đồng cùng đội ngũ y bác sĩ, thuốc men.

Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng từ bão Bualoi đến nay với tổng số 14,2 triệu USD.

Vũ Tuân