Đức, Pháp dọa trừng phạt Nga nếu ông Putin không gặp ông Zelensky

Các lãnh đạo Đức và Pháp cảnh báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với Nga nếu Tổng thống Putin không chấp nhận gặp người đồng cấp Zelensky.

"Nếu điều đó không xảy ra vào ngày 1/9, thời hạn chót do Tổng thống Trump đặt ra, điều đó có nghĩa một lần nữa Tổng thống Putin đã lợi dụng Tổng thống Trump", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố khi họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào ngày 29/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nói sẽ cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin 1-2 tuần để đồng ý hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trước khi cân nhắc động thái mới với Moskva. Ông Trump đã cảnh báo sẽ có "hậu quả" xảy ra nếu hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine không được tổ chức.

"Thời hạn hai tuần sẽ kết thúc vào ngày 1/9 và chúng tôi sẽ nhắc mọi người", ông Zelensky nói hôm 29/8.

Ông Merz (trái) và ông Macron tại cuộc họp báo chung ở Toulon, Pháp hôm 29/8. Ảnh: AFP

Ông Macron bày tỏ hy vọng lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ gặp mặt, song trong trường hợp điều đó không xảy ra, "chúng tôi sẽ thúc đẩy lệnh trừng phạt sơ cấp và thứ cấp để gây sức ép với Nga, buộc nước này phải ngồi vào bàn đàm phán".

Thủ tướng Merz cho rằng Tổng thống Putin dường như không có ý định gặp người đồng cấp Zelensky, đồng thời đánh giá xung đột tại Ukraine có thể kéo dài "nhiều tháng nữa".

Hai lãnh đạo đưa ra tuyên bố chung về hỗ trợ mới với Kiev, cho biết sẽ cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine.

Ngoài ra, Đức và Pháp sẽ tiến hành "đối thoại chiến lược" về vấn đề răn đe hạt nhân trong bối cảnh đang đối mặt với các thách thức an ninh chung. Pháp là quốc gia thành viên duy nhất của EU sở hữu vũ khí nguyên tử.

Động thái được tiến hành nhằm phát triển "văn hóa chiến lược chung, gắn kết chặt chẽ hơn các mục tiêu và chiến lược về an ninh - quốc phòng của chúng tôi", hai lãnh đạo cho biết, thêm rằng răn đe hạt nhân là yếu tố "nền tảng" đối với an ninh của NATO.

Khi được đề nghị phản hồi về tuyên bố của ông Macron, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cho rằng nhận định ông Trump bị ông Putin lợi dụng là điều "vô lý". Theo quan chức này, Tổng thống Mỹ đang nỗ lực để "chấm dứt hành động giết chóc và đó là điều mà mọi người trên thế giới nên ăn mừng".

Một quan chức Nhà Trắng cũng cho biết ông Trump vẫn đang làm việc với Nga và Ukraine để sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/8 nói Tổng thống Putin không loại trừ khả năng gặp người đồng cấp Zelensky, song cho rằng cuộc gặp cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, để có thể "hoàn tất công việc trước hết cần được thực hiện ở cấp độ chuyên viên".

Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Putin. Ảnh: AFP

Ông Peskov cho biết nỗ lực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine chưa diễn ra "thật sự tích cực", thêm rằng Moskva vẫn "quan tâm và sẵn sàng đàm phán".

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã đẩy mạnh nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Tổng thống Trump họp thượng đỉnh với người đồng cấp Putin ngày 15/8 ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Các sự kiện làm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky để thảo luận về phương án chấm dứt chiến sự. Lãnh đạo Nga và Ukraine ban đầu đều tỏ ra sẵn sàng với phương án này, tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy triển vọng hòa đàm rất mong manh.

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP, RT)