Dự thảo của Mỹ về Gaza bị phủ quyết ở Hội đồng Bảo an

Nga, Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an về xung đột Gaza do Mỹ đề xuất, cho rằng nó không gây áp lực với Israel.

Dự thảo nghị quyết do Mỹ đệ trình được đưa ra bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay, trong đó lần đầu xuất hiện nội dung ủng hộ "sự cấp thiết của lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài" ở Dải Gaza và lên án cuộc tấn công của Hamas nhằm vào lãnh thổ Israel ngày 7/10/2023.

Văn kiện đề cập khả năng thực thi lệnh ngừng bắn và trao trả con tin sau những cuộc đàm phán với sự bảo trợ của Qatar, Mỹ và Ai Cập, nhưng không trực tiếp yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch ở Gaza.

10 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó có hai nước thành viên thường trực là Anh và Pháp, bỏ phiếu ủng hộ. Guyana bỏ phiếu trắng, trong khi Nga, Trung Quốc và Algeria bỏ phiếu chống. Do Nga và Trung Quốc là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, phiếu chống của họ được coi là phiếu phủ quyết, khiến dự thảo nghị quyết không được thông qua.

Để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không bị nước nào trong 5 thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga phủ quyết.

Phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại trụ sở ở New York, Mỹ, hồi tháng 12/2023. Ảnh: AFP

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia chỉ trích Mỹ không làm gì để kiềm chế Israel, mỉa mai rằng Washington chỉ đề cập tới lệnh ngừng bắn "sau khi Gaza gần như đã bị xóa sổ khỏi bề mặt Trái Đất".

"Đây là hành động đạo đức giả điển hình. Văn kiện của Mỹ bị chính trị hóa quá mức, với mục đích duy nhất là tranh thủ sự ủng hộ của cử tri và xoa dịu họ bằng cách nhắc tới một lệnh ngừng bắn nào đó ở Gaza. Dự thảo này sẽ bảo đảm quyền miễn trừ cho Israel, các tội ác của họ thậm chí còn không được đưa vào văn kiện", ông Nebenzia cho hay.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho rằng dự thảo của Mỹ "đã né tránh vấn đề then chốt bằng những ngôn từ mập mờ", không đưa ra được lời giải cho câu hỏi về phương án thực thi lệnh ngừng bắn trong tương lai gần.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ phối hợp với Jordan và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để thuyết phục Nga, Trung Quốc ủng hộ nghị quyết mới nhằm kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Nút thắt mấu chốt trong các cuộc đàm phán ngừng bắn hiện nay là Hamas nói sẽ chỉ thả con tin như một phần của thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn giao tranh, trong khi Israel tuyên bố họ chỉ thảo luận về dừng chiến dịch quân sự tại Gaza tạm thời.

Theo cơ quan y tế ở Dải Gaza, hơn 32.000 người đã thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, từ khi Israel phát động cuộc chiến ở khu vực này nhằm đáp trả vụ đột kích của Hamas.

Vũ Anh (Theo AFP)