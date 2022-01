Du khách chuộng khu nghỉ cao cấp dịp Tết

Giá dịch vụ tăng so với ngày thường nhưng các khu nghỉ 4-5 sao ở Sa Pa, Hòa Bình, Đà Lạt, Phú Quốc... vẫn đạt tỷ lệ lấp phòng 80-100% tới ngày mùng 7 Tết.

Vẫn chưa thể đi du lịch nước ngoài nên khách Việt vẫn chọn các điểm đến trong nước cho kỳ nghỉ Tết. Khoảng một tháng nay, đặc biệt sau Tết Dương lịch, nhu cầu đặt phòng khách sạn tăng mạnh, nhất là các phân khúc 4-5 sao.

"Cho tới cuối tháng 12/2021, gia đình tôi mới quyết định sẽ đi nghỉ Tết Âm lịch. Mọi năm chúng tôi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ này sớm hơn, nhưng năm nay phải nghe ngóng tình hình Covid-19 rồi mới quyết, vì cũng sợ việc đi lại bị ảnh hưởng. Ưu tiên của gia đình là các chỗ ở tiện nghi, ít tiếp xúc với mọi người", chị Hương ở Hà Nội cho hay.

Nhu cầu của chị Hương cũng là tình hình chung của nhiều du khách Việt. Theo ghi nhận của VnExpress, năm nay hầu hết khách quyết định cho chuyến đi chơi Tết muộn hơn, dẫn đến nhu cầu tăng mạnh vào thời điểm cận Tết hơn cùng kỳ năm ngoái và đều chọn phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp.

Vì Covid-19, nhiều du khách có mong muốn đến các khu nghỉ gần gũi với thiên nhiên, ít tiếp xúc. Ảnh: Avana Retreat

Ông Trần Thanh Thủy, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa (Lào Cai), cho biết hiện hầu hết các khu nghỉ cao cấp tại thị xã đã hết hoặc lấp phòng trên 90% từ mùng 2 trở đi. Các khách sạn trung tâm cũng kín phòng dịp này. Ngoài khách Hà Nội, du khách TP HCM cũng dần quay trở lại với thị xã qua hình thức đi tour.

Lý giải nhu cầu của khách, ông cho biết năm vừa qua nhiều khách sạn ở Sa Pa đã thanh lý, đóng cửa. Có thể nhận định thị trường thiếu nguồn cung dịp lễ này, nên kín phòng nhanh chóng. So với ngày thường, giá dịch vụ ở các khu nghỉ cao cấp tăng 30-40%, đi kèm nhiều ưu đãi như miễn phí trẻ em, tặng credit ăn uống... Khuôn viên các khu nghỉ cũng riêng tư, nhiều du khách có thu nhập cao ưu tiên lựa chọn.

Ở phía Bắc, khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge (Sa Pa) đã kín phòng các đêm 3-4 Tết, đêm mùng 5 đạt 90%, các đêm mùng 1 và 2 thì tỷ lệ lấp đầy là 50-70% và dự kiến sớm hết. So với thời điểm Tết Dương lịch năm nay và Tết Nguyên đán năm ngoái, nhu cầu tăng cao. Tại Hòa Bình, khu nghỉ Avana Retreat đã kín 100% phòng ngày mùng 3-4 Tết và tất cả hạng phòng cao trong những ngày còn lại, chỉ còn ít phòng hạng thấp hơn. Tỷ lệ lấp phòng tất cả các ngày nghỉ lễ đạt trên 70% với Serena Resort Kim Bôi. Khu nghỉ dưỡng và onsen Alba Wellness by Fusion tại Huế cho tới cuối tháng 12 vẫn còn nhiều phòng trống dịp Tết nhưng đến nay đã không thể đặt được phòng trên Agoda. Một vài khu nghỉ 5 sao khác tại Hạ Long (Quảng Ninh), Thanh Hóa như Vinpearl hay FLC... nhiều hạng phòng cao cấp cũng đã được đặt hết, với giá giảm khoảng 40 đến 50% so với trước đây, trong khi các hạng phòng bình dân còn khá nhiều.

Tương tự tại miền Nam, thị trường phòng nghỉ dưỡng Tết cũng sôi động. Trên các nền tảng đặt phòng phổ biến như Agoda hay Booking, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng gần trung tâm, hồ Tuyền Lâm đã kín chỗ, trong đó Bình An Village Dalat không còn nhận khách từ 1 đến 6/2 (mùng 1 đến 6 Tết). Một số khách sạn hết chỗ nghỉ vào các ngày đầu năm (mùng 3 và 4 Tết) như Đà Lạt Palace Heritage, Dalat Edensee Lake Resort, Le Recit Boutique Đà Lạt, Đà Lạt Wonder Resort, Ana Mandara Villas...

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, khách sạn 4-5 sao ở khu vực trung tâm thành phố Vũng Tàu hiện kín phòng 70% đến hơn 95%. Resort hạng sang như Marina Bay Vung Tau Resort & Spa cũng báo hết phòng cho ba ngày từ mùng 1 đến 3 Tết. Nhiều khách sạn hạng sang cũng đang giảm giá từ 30% đến gần 80% cho khách đặt phòng trong ba ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết. Điển hình, khách sạn 4 sao The Cap Hotel giảm tới 75%, giá phòng từ 1,5 triệu đồng/đêm, đã bao gồm ăn sáng.

Khu nghỉ dưỡng đẹp, riêng tư ở Đà Lạt được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Bình An Village

Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, nhận định nhiều khu nghỉ dưỡng 4-5 sao ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã kín phòng, đặc biệt là những nơi có đầy đủ dịch vụ ăn uống, vui chơi nội khu. Giá dịch vụ có tăng khoảng 10% so với ngày thường, song không quá ảnh hưởng tới chi tiêu của khách hàng. Trong khi đó, các phân khúc thấp hơn như 2-3 sao hay homestay trong thành phố còn trống nhiều.

"Thị trường Tết đang sôi động. Du khách có nhu cầu lớn, không chỉ nhóm nhỏ, gia đình mà còn có hội nghị khách hàng, tổng kết cuối năm (30-90 khách)", ông Huy nói thêm.

Đại diện Ocean Bay Resort Spa Phu Quoc và Sunset Beach Resort Spa cho biết resort đã kín phòng từ ngày 1 đến 7/2 (mùng 1 đến 7 Tết), khách chủ yếu đến từ TP HCM. Pullman Phú Quốc Hotel & Resorts hiện mở bán phòng một tòa nhà và khu cabana, song đã kín phòng vào các ngày 2-4/2. Khu nghỉ sẽ tiếp tục mở bán thêm phòng và dự kiến có tỷ lệ lấp phòng cao.

Anh Nguyễn Đức Việt, CEO của WE Travel, cho hay quỹ hàng trăm phòng của công ty tại các trung tâm du lịch lớn như Phú Quốc, Sa Pa, quanh Hà Nội gần hết. Ngoài ra, du khách cũng đang quan tâm tới những điểm truyền thống như Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An và Hạ Long. Khả năng chi trả của khách Việt Nam vẫn ở mức cao, nên phân khúc 4-5 sao thu hút nhất. Ngoài khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang thì du thuyền cao cấp cũng là xu hướng trong kỳ nghỉ.

Anh đánh giá TP HCM thành vùng xanh, du khách trở lại mạnh với du lịch, giải tỏa sự bức bối do Covid-19. Còn đầu Hà Nội, số ca F0 tăng cao, các quận liên tục chuyển màu vùng dịch, nhưng du khách vẫn tự tin đi chơi khi đã tiêm vaccine Covid-19, nhiều người chấp nhận xét nghiệm nCoV. "Tết Nguyên đán năm nay lượng khách sẽ tăng mạnh so với kỳ nghỉ năm trước, do khách dần quen sống chung với dịch bệnh và độ phủ vaccine cao", anh cho biết.

Theo kết quả cuộc thăm dò về chuyến du lịch sắp tới được thực hiện trên VnExpress đầu tháng 12/2021, có gần 30% trong tổng số hơn 10.000 người được hỏi, sẵn sàng cho các chuyến du lịch dịp Tết Âm lịch, dù tình hình Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, du khách không đặt dịch vụ trước nhiều ngày. Cụ thể, hơn 31% đặt trước dịch vụ chỉ một tuần, 30% không đặt trước dịch vụ và chỉ gần 10% đặt trước khoảng một tháng. Tâm lý có thể chuyến đi bị hoãn huỷ vì tình dịch bệnh là lý do ảnh hưởng đến quyết định này.

Lan Hương - Huỳnh Nhi