Dự báo Hà Nội mưa giông đến trưa nay

Hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao dự báo tiếp tục gây mưa giông cho Hà Nội đến trưa nay, từ chiều mưa giảm.

Đêm qua và sáng nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, riêng Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa mưa rất to. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 8h hôm nay có nơi trên 250 mm như: Hóa Thượng (Thái Nguyên) 506 mm, Bố Hạ (Bắc Ninh) 268 mm, Mễ Trì (Hà Nội) 255 mm...

Hà Nội mưa xối xả từ 3h đến 8h sáng nay. Riêng khung giờ 6h-8h, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận mưa phổ biến 30-60 mm, một số nơi đặc biệt lớn như: phường Từ Liêm 240 mm, Phú Diễn 178 mm, Phú Lương 152 mm, Dương Nội 145 mm, Láng 144 mm, Phú Thượng 125 mm.

Mưa gây ngập trên đường Nguyễn Trãi, sáng 7/10. Ảnh: Gia Chính

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết mưa ở Hà Nội đang có xu hướng giảm dần. Dự báo trong 3-6 giờ tới, Hà Nội mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Từ chiều nay, mưa giảm dần.

Các tỉnh thành khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày và đêm nay mưa 40-70 mm, có nơi trên 150 mm; riêng Thái Nguyên, Bắc Ninh có mưa 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Mưa lớn khiến diện ngập lụt ở Hà Nội mở rộng. Ghi nhận của Công ty Thoát nước thành phố, nếu lúc 7h số điểm ngập ở nội thành là 30 thì đến 9h tăng lên 90, độ sâu 0,3-0,5 m, có điểm 1m. Giao thông tê liệt, nhiều nhà trường, công sở đã thông báo cho học sinh và nhân viên học tập, làm việc trực tuyến tại nhà.

Bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) lúc 7h hôm qua. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 6-7/10, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm, cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ.

Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm. Hà Nội mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Thực tế lượng mưa trong mấy tiếng sáng nay ở Hà Nội đã vượt quá mức dự báo.

Gia Chính