Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn cao nhất trên 28

Ba ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) dự kiến lấy điểm chuẩn trên 28, nhiều ngành khác có thể chạm mốc 28.

Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 19/7 đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ba ngành dự kiến có đầu vào cao nhất là Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với mức trên 28. Đây cũng là những ngành có điểm chuẩn cao nhất mấy năm gần đây.

Các ngành có điểm trúng tuyển ở mức 27-28 là Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin (Việt - Nhật, Global ICT, Việt - Pháp). Cũng có ngành chỉ lấy 20-22,75 điểm như Công nghệ dệt may, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học và kỹ thuật vật liệu (chương trình tiên tiến). Mức dự báo các ngành này tăng so với năm ngoái khoảng 0,75 điểm.

20 cũng là ngưỡng sàn đại học này nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng dự báo điểm chuẩn theo điểm thi đánh giá tư duy với mức từ 50 trở lên:

Điểm chuẩn 3 năm qua của Đại học Bách khoa Hà Nội

Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm học tới với chương trình chuẩn khoảng 24-30 triệu đồng. Chương trình song bằng Tiếng Anh giữ ổn định 45 triệu mỗi năm. Các chương trình chất lượng cao ở mức 33-42 triệu đồng. Riêng ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14) bằng tiếng Anh thu 64-67 triệu, tăng 7-11 triệu so với năm ngoái.

Với chương trình quốc tế và liên kết, học phí tính theo kỳ, từ 24 đến 29 triệu. Cao nhất là ngành Quản trị Kinh doanh (TROY-BA) và Khoa học Máy tính (TROY-IT) hợp tác với Đại học Troy, Mỹ, với học phí là 87 triệu đồng một năm (3 kỳ).

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết học phí các năm sau có thể tăng, nhưng không quá 10%. Năm nay, đại học này tuyển 9.260 sinh viên theo ba phương thức, gồm xét tuyển tài năng (20% tổng chỉ tiêu), dựa vào điểm thi đánh giá tư duy (30%), xét điểm thi tốt nghiệp THPT (50%). Hồi giữa tháng 6, trường đã công bố điểm chuẩn xét tuyển tài năng. Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.

Dương Tâm