Dự án giải trí 2.600 tỷ đồng ở Gia Lai sắp khởi công

Tổ hợp giải trí do nhà sáng lập SM Entertainment làm đồng chủ tịch dự kiến thi công tại Gia Lai vào giữa năm nay, vận hành từ 2027.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang lấy ý kiến, dự án khu văn hóa, thể dục thể thao, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 được quy hoạch xây dựng tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Blooming Sky. Doanh nghiệp này do hai ông Lee Soo Man và Jang Chin Hyuk làm đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Trong đó, ông Lee Soo Man được biết đến là nhà sáng lập SM Entertainment - công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, quản lý nhiều nhóm nhạc như SNSD, Super Junior, Exo, Red Velvet...

Tổng vốn đầu tư dự án gần 2.600 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường và tái định cư chiếm hơn 152 tỷ. Công trình dự kiến khởi công từ quý II/2026, vận hành thử nghiệm khu 1 trong giai đoạn 2027-2028 và khai thác toàn bộ vào năm 2030.

Vị trí khu vực thực hiện dự án văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, du lịch ven biển Cát Tiến. Ảnh: ĐTM

Khu văn hóa, giải trí ven biển Cát Tiến có quy mô hơn 308 ha, chủ yếu là đất rừng gỗ trồng trên đất cát, bãi cát và đất mặt nước.

Dự án gồm hai khu, trong đó khu 1 gồm các hạng mục thể dục thể thao, cây xanh, sân golf 27 hố, dịch vụ thương mại. Khu 2 là công trình dịch vụ văn hóa hỗn hợp. Chủ đầu tư dự kiến xây dựng trung tâm đại nhạc hội thế giới, khách sạn 3 sao trở lên, bến du thuyền, cơ sở lưu trú phục vụ du lịch tại đây.

Từ 1/7, Gia Lai sáp nhập với Bình Định, lấy tên là Gia Lai. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, đô thị và du lịch. Cuối tháng 11/2025, tỉnh cũng cấp giấy phép đầu tư cho 3 dự án khu đô thị 580 ha tại Đề Gi - Vũng Bồi.

Đình Trí