Dòng xe ùn ứ dưới mưa giông ở Tân Sơn Nhất trước lễ 2/9

Cách sân bay Tân Sơn Nhất hơn 10 km, tại nút giao An Phú (Thủ Đức cũ, cửa ngõ đông TP HCM), nơi giao nhau giữa đại lộ Mai Chí Thọ, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định... dòng xe ùn ứ từ khoảng 16h.

Kẹt xe nghiêm trọng nhất là đường Mai Chí Thọ, khi dòng ôtô nối dài hơn 2 km về hướng đại lộ Võ Nguyên Giáp. Khu vực này đang thi công nút giao, ngày thường vốn thường xuyên ùn tắc nay căng thẳng hơn do lượng xe vào cảng và rời thành phố đi nghỉ lễ tăng cao.