Dòng xe kẹt hàng chục km trên quốc lộ 1

Tài xế Nguyễn Văn Công cho biết xe chở đồ nội thất phải dừng trên quốc lộ 1 từ 1h sáng. Chuyến đi từ Củ Chi (TP HCM) ra Hà Nội bị gián đoạn do ngập nước và ùn tắc kéo dài. ‘Thiên tai thì phải chịu thôi. Nghề này quen rồi, chỉ mong mọi người an toàn’, anh nói.