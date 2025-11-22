Dòng xe kẹt hàng chục km trên quốc lộ 1

Các làn đường trên quốc lộ chật kín xe. Các ôtô nhích từng chút một theo hướng về phía Bắc.
Dọc đường, một số tình nguyện viên phát cơm miễn phí cho người dân và tài xế trong lúc chờ đợi.
Xe ùn dày đặc trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Đông Hòa (Phú Yên cũ), Đăk Lăk. Nhiều đoạn dải phân cách tại đây hư hỏng nặng do bị nước lũ cuốn.
Hàng trăm xe dừng chờ tại nút giao ở cao tốc Vân Phong Nha Trang với quốc lộ 1, gần hầm Cổ Mã, tỉnh Khánh Hòa.
Nhiều tài xế sốt ruột đứng ngồi ở dải phân cách trên quốc lộ chờ hết kẹt.
Tài xế Nguyễn Văn Công cho biết xe chở đồ nội thất phải dừng trên quốc lộ 1 từ 1h sáng. Chuyến đi từ Củ Chi (TP HCM) ra Hà Nội bị gián đoạn do ngập nước và ùn tắc kéo dài. ‘Thiên tai thì phải chịu thôi. Nghề này quen rồi, chỉ mong mọi người an toàn’, anh nói.
Bà Hoa, đi xe máy từ Nha Trang ra Vạn Ninh (khoảng 80 km), nấu hơn 200 suất ăn cùng người nhà hỗ trợ lương thực cho tài xế mắc kẹt trên quốc lộ 1.
Thanh Tùng - Đình Văn - Bùi Toàn
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.